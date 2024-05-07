В Instagram з’явився новий вид Stories

Instagram представив нову функцію Reveal, яка дає змогу користувачам публікувати розмиті Stories, які можна переглянути тільки після отримання дозволу через Direct. Для активації цієї функції необхідно натиснути на іконку стікерів у верхній частині інтерфейсу і вибрати відповідний фільтр. Про це повідомляє видання The Verge.

Механізм роботи цієї функції ще не дуже зрозумілий. Наприклад, повідомляється, що користувачам не доведеться схвалювати кожен запит на розблокування історії в Direct, хоча опис опції саме це і передбачає.

Крім функції “Reveal”, платформа також представила кілька інших нових можливостей. Наприклад, функція “Додати свою музику для Stories” дасть змогу користувачам ділитися своїми улюбленими піснями, що відповідають їхньому настрою.

Функція “Рамки” перетворює знімки, що додаються в Stories, на фотографії в стилі Polaroid, приховуючи зображення від підписників. Щоб побачити фотографію, необхідно буде струсити телефон або натиснути на кнопку.

Таким чином, як пише The Verge, соцмережа Instagram продовжує розвивати свої функції, щоб задовольнити потреби своїх користувачів і зробити їхній досвід більш захопливим та інтерактивним.