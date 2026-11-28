Після кількох місяців безперервного подорожчання ринок оперативної пам’яті нарешті показує перші ознаки послаблення. Спотові ціни на модулі DDR4 почали знижуватися, а аналітики TrendForce переглянули прогноз і тепер очікують, що контрактні ціни наступного року зростатимуть повільніше, ніж передбачалося раніше. До повного розвороту ще далеко, але найважчий для покупців період 2026 року, схоже, минає.

Що відбувається з цінами

Найпомітніше дешевшають старі стандарти пам’яті. За даними TrendForce, з 18 по 24 листопада середня спотова ціна популярного чипа DDR4 на 8 Гбіт (1Gx8, 3200 МТ/с) знизилася на 1,61%, з 44,03 до 43,32 долара, тобто приблизно до 1 960 гривень. Ще на початку листопада такий чип коштував близько 46,8 долара, тож за три тижні він подешевшав приблизно на 7%.

Чипи DDR4 на 16 Гбіт подешевшали на 0,89%, до 78,25 долара (близько 3 540 гривень), а дешевші варіанти eTT, тобто чипи, які пройшли лише базове тестування, втратили 1,96% і коштують 12,48 долара. Спотові ціни на DDR3 теж ідуть вниз.

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Середні спотові ціни на чипи DDR4 та DDR5 станом на 18 і 24 листопада. Дані: TrendForce

Зовсім інша ситуація з DDR5. Ця пам’ять, яка нині стала основною для нових ПК, продовжує дорожчати. Чип DDR5 на 16 Гбіт за той самий тиждень подорожчав на 0,55%, до 60,83 долара, тобто приблизно до 2 760 гривень. Контрактні ціни на DDR5 у 2027 році теж зростатимуть, хоча TrendForce тепер прогнозує помірніше підвищення, ніж у попередній оцінці.

Чому попит слабшає

Головною причиною аналітики називають обережність покупців. Невизначеність щодо політики США стосовно дата-центрів і загальна геополітична ситуація ускладнюють прогнозування попиту, тож компанії закуповують пам’ять стриманіше. Китайські хмарні провайдери також дещо скоротили замовлення серверної DRAM, через що з’явилися сумніви щодо темпів зростання ринку у 2027 році.

На споживчому ринку картина ще м’якша. Надто високі ціни відлякали багатьох покупців, а роздрібні мережі й дистриб’ютори замовляють менші партії та намагаються розпродати наявні запаси. Тому TrendForce очікує, що споживчий попит на DRAM наступного року буде слабшим, ніж передбачали раніше.

Виробники віддали потужності штучному інтелекту

Ціни на пам’ять у 2026 році так стрімко зросли через зміну пріоритетів виробників. Велика трійка, тобто Samsung, SK hynix і Micron, перенаправила значну частину потужностей на випуск високошвидкісної пам’яті HBM для ШІ-прискорювачів. Через це звичайної DRAM виробляли менше, ніж потребував ринок.

У 2027 році TrendForce очікує суттєвого зростання виробництва споживчої DRAM порівняно з цим роком. Обсяги все одно залишаться нижчими, ніж у 2024 році, але разом зі слабшим попитом та розпродажем запасів це може допомогти збалансувати ринок.

Для покупців це поки що означає лише одне. Якщо ви плануєте оновити старий комп’ютер на DDR4, найближчими місяцями ціни можуть стати трохи привабливішими. А от на здешевлення DDR5 найближчим часом розраховувати не варто.