После нескольких месяцев непрерывного подорожания рынок оперативной памяти наконец показывает первые признаки ослабления. Спотовые цены на модули DDR4 начали снижаться, а аналитики TrendForce пересмотрели прогноз и теперь ожидают, что контрактные цены в следующем году будут расти медленнее, чем предполагалось ранее. До полного разворота ещё далеко, но самый тяжёлый для покупателей период 2026 года, похоже, проходит.

Что происходит с ценами

Заметнее всего дешевеют старые стандарты памяти. По данным TrendForce, с 18 по 24 ноября средняя спотовая цена популярного чипа DDR4 на 8 Гбит (1Gx8, 3200 МТ/с) снизилась на 1,61%, с 44,03 до 43,32 доллара, то есть примерно до 1 960 гривен. Ещё в начале ноября такой чип стоил около 46,8 доллара, так что за три недели он подешевел примерно на 7%.

Чипы DDR4 на 16 Гбит подешевели на 0,89%, до 78,25 доллара (около 3 540 гривен), а более дешёвые варианты eTT, то есть чипы, прошедшие лишь базовое тестирование, потеряли 1,96% и стоят 12,48 доллара. Спотовые цены на DDR3 тоже идут вниз.

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Средние спотовые цены на чипы DDR4 и DDR5 по состоянию на 18 и 24 ноября. Данные: TrendForce

Совсем другая ситуация с DDR5. Эта память, которая сейчас стала основной для новых ПК, продолжает дорожать. Чип DDR5 на 16 Гбит за ту же неделю подорожал на 0,55%, до 60,83 доллара, то есть примерно до 2 760 гривен. Контрактные цены на DDR5 в 2027 году тоже будут расти, хотя TrendForce теперь прогнозирует более умеренное повышение, чем в предыдущей оценке.

Почему спрос слабеет

Главной причиной аналитики называют осторожность покупателей. Неопределённость в политике США в отношении дата-центров и общая геополитическая ситуация усложняют прогнозирование спроса, поэтому компании закупают память сдержаннее. Китайские облачные провайдеры также несколько сократили заказы серверной DRAM, из-за чего появились сомнения в темпах роста рынка в 2027 году.

На потребительском рынке картина ещё мягче. Слишком высокие цены отпугнули многих покупателей, а розничные сети и дистрибьюторы заказывают меньшие партии и стараются распродать имеющиеся запасы. Поэтому TrendForce ожидает, что потребительский спрос на DRAM в следующем году будет слабее, чем предполагалось ранее.

Производители отдали мощности искусственному интеллекту

Цены на память в 2026 году так стремительно выросли из-за смены приоритетов производителей. Большая тройка, то есть Samsung, SK hynix и Micron, перенаправила значительную часть мощностей на выпуск высокоскоростной памяти HBM для ИИ-ускорителей. Из-за этого обычной DRAM производили меньше, чем требовал рынок.

В 2027 году TrendForce ожидает существенного роста производства потребительской DRAM по сравнению с этим годом. Объёмы всё равно останутся ниже, чем в 2024 году, но вместе с более слабым спросом и распродажей запасов это может помочь сбалансировать рынок.

Для покупателей это пока означает лишь одно. Если вы планируете обновить старый компьютер на DDR4, в ближайшие месяцы цены могут стать немного привлекательнее. А вот на удешевление DDR5 в ближайшее время рассчитывать не стоит.