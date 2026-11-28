Китайские учёные создали водный цинковый аккумулятор, который работает при температуре −50 °C. Самое интересное в нём электролит. Его основой стала обычная вода из солёного озера, которую исследователи не очищали, а использовали как исходный компонент.

Разработку представила команда Хуацзюня Тяня из Северо-Китайского университета электроэнергетики вместе с коллегами из Университета национальностей Цинхая и Пекинского химико-технологического университета. Результаты опубликованы в журнале Journal of the American Chemical Society.

Почему водные аккумуляторы боятся мороза

Аккумуляторы с водным электролитом считают более простой, дешёвой и безопасной альтернативой литий-ионным. Они не горят и не требуют дорогих органических растворителей. Однако в холоде у них есть очевидная проблема, ведь вода замерзает, а движение ионов замедляется настолько, что батарея перестаёт нормально работать.

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Солёная вода сама по себе замерзает хуже пресной, ведь растворённые соли мешают образованию льда. Но есть и обратная сторона. Хлориды и другие ионы ускоряют коррозию цинкового электрода, а цинк при зарядке оседает неравномерно и образует дендриты. Эти острые разветвлённые наросты могут вызвать короткое замыкание.

Солёное озеро Чака в китайской провинции Цинхай. Иллюстративное фото: Wikimedia Commons

Как решили проблему

Исследователи смешали озёрную воду в равных пропорциях с пропиленгликолем, то есть антифризом, и добавили цинковую соль. Лабораторные тесты и компьютерное моделирование показали, что пропиленгликоль меняет взаимодействие молекул воды с ионами цинка. Это не даёт электролиту замёрзнуть и подавляет нежелательные побочные реакции.

Цинковый электрод покрыли сплавом индия, олова и цинка. Покрытие имеет микроструктуру, похожую на коралл, и помогает цинку оседать равномернее. В тестах незащищённый цинк выделял водород и обрастал дендритами, а электрод со сплавом оставался более гладким и выделял меньше газа. Второй электрод изготовили на основе токопроводящего полимера полианилина.

Результаты испытаний

Полноценный аккумулятор в формате пакетного элемента выдержал 900 циклов зарядки и разрядки при температуре −50 °C и сохранил 80% ёмкости. Отдельно защищённый цинковый электрод проработал более 3200 часов в тесте с двумя цинковыми электродами при низком токе. Впрочем, это показатель стабильности самого электрода, а не ресурса всей батареи.

Есть и ограничения. Ионы, которые естественным образом содержатся в озёрной воде, конкурируют с ионами цинка за место в полианилиновом электроде, из-за чего он накапливает меньше заряда. Кроме того, для массового производства придётся оценить стоимость антифриза и защитного сплава. Пока все результаты получены только в лаборатории.

Вместе с тем сама идея выглядит перспективной. Если солёную воду можно использовать без сложной очистки, такие аккумуляторы могли бы стать основой простых накопителей энергии для регионов с суровыми зимами.

Напомним, ранее мы писали, что батарея на цинке и йоде показала ресурс, недостижимый для обычных аккумуляторов. Исследователи из Университета Флиндерса в Австралии создали водную цинк-йодную батарею, которая в одном из режимов после 60 000 циклов сохранила более 99% начальной ёмкости.