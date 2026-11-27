Гречка в Украине дорожает уже третий месяц подряд. После сбора нового урожая крупа не подешевела, как это обычно бывает осенью, а наоборот прибавила в цене. И похоже, проблема не только в сезонных колебаниях. Нынешнего урожая может попросту не хватить, чтобы обеспечить внутренний спрос.

Как менялась цена

Ещё в августе килограмм гречки стоил в среднем 74,63 грн. В сентябре средняя цена поднялась до 77,47 грн, в октябре до 83,45 грн, а в ноябре уже достигает 87,65 грн. То есть только за последние три месяца крупа подорожала примерно на 13 грн, или на 17%.

В крупных сетях цены ещё выше средних. По состоянию на 25 ноября в АТБ килограмм гречки стоил 89,90 грн, в «Сильпо» 93,99 грн, в Varus 80,90 грн. В отдельных магазинах ценник уже приближается к 100 грн за килограмм или даже превышает эту отметку.

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На стоимость влияют ажиотажный спрос и привычные сезонные факторы. Однако главная причина кроется в полях.

Урожай сокращается третий год подряд

Исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой в комментарии «Суспільному» рассказал, что за три года сбор этой культуры в Украине сократился почти втрое. В 2026 году аграрии собрали около 70 тыс. тонн зерна гречихи.

Но зерно и крупа на полке это не одно и то же. Примерно 30% собранного урожая составляют мякина, шелуха и другие отходы. Поэтому на выходе получается лишь 40–45 тыс. тонн крупы. При этом украинцам ежегодно нужно около 75 тыс. тонн. Получается, что собственной гречки хватит разве что на две трети потребностей, а то и меньше.

Другие оценки урожая несколько отличаются. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в октябре оценивал валовой сбор в 60–63 тыс. тонн, а Минагрополитики прогнозировало 83 тыс. тонн. Площадь посевов в этом году сократилась примерно на 17%, до 48,6 тыс. гектаров. Часть нехватки могут покрыть запасы прошлых сезонов, однако с каждым годом они уменьшаются.

Почему фермеры отказываются от гречихи

Причина проста, эта культура приносит слишком мало денег. С гектара гречихи аграрии собирают лишь 1–1,5 тонны зерна, а закупочная цена составляет 40–45 грн за килограмм. Для сравнения, кукуруза даёт около 10 тонн с гектара. Поэтому многие хозяйства переходят на подсолнечник, сою или кукурузу, которые выгоднее и проще в выращивании.

Кроме того, ощутимо выросли расходы на переработку. Электроэнергия, топливо, оборудование, упаковка и доставка тоже закладываются в конечную цену на полке.

Что будет с ценами дальше

Резкого скачка эксперты пока не ожидают. Сергей Громовой ранее прогнозировал, что до конца года цены останутся относительно стабильными, ведь дальнейшее подорожание уменьшит спрос и откроет рынок для более дешёвого импорта. Максим Гопка допускал умеренный рост в ближайшие месяцы, но не на 50%. Скидки в магазинах, по его мнению, могут снизить ценник разве что на 10–15%.

Так что ждать, что гречка заметно подешевеет в ближайшее время, не стоит. Покупателям советуют следить за акциями в сетях, ведь разница в цене между магазинами уже достигает 10–13 грн за килограмм.

Напомним, ранее мы писали, как в 2023 году гречка заметно подешевела после рекордов предыдущего лета. Тогда в январе её средняя цена опустилась до 65,4 грн за килограмм, хотя в августе 2022 года она достигала 92,73 грн.