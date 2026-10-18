Украинцам изменили счета за газ: что теперь нужно проверять перед оплатой

С начала октября в Украине изменился вид счетов за распределение природного газа. Это нововведение призвано упростить проверку начислений и сделать информацию о платежах более понятной. Однако потребителям следует внимательно изучать документы, ведь новый формат не отменяет разграничения между оплатой самого газа и его доставки.

Об изменениях сообщили региональные подразделения компании «Газораспределительные сети Украины», в частности Ровенский филиал «Газмережи». Обновленные счета начали использовать с 1 октября 2026 года.

Один документ, но два разных платежа

Главная особенность обновленных квитанций — возможность размещения информации о поставках и распределении газа на одном листе. Раньше потребители привыкли получать отдельные платежные документы, из-за чего иногда возникала путаница с начислениями.

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Теперь обе суммы могут быть указаны рядом. Однако это не означает, что услуги были объединены или введен единый счет.

За использованные кубометры газа потребитель рассчитывается с поставщиком. В свою очередь, средства за распределение получает оператор газораспределительной системы, который отвечает за доставку топлива в дома, содержание трубопроводов, ремонт оборудования и безопасную работу сетей.

Соответственно, у каждого платежа есть свои банковские реквизиты и лицевой счет. В «Газмережах» уверяют, что в связи с октябрьским обновлением платежных документов эти данные не изменились.

Поэтому при оплате через банк важно проверять не только сумму, но и получателя средств. В противном случае деньги могут быть зачислены за одну услугу, а за другую останется задолженность.

Повлияют ли новые квитанции на суммы в счетах?

Само по себе обновление платежных документов не предусматривает повышения тарифов или изменения механизма начисления платы за доставку газа.

Как поясняет НКРЭКП, размер ежемесячного платежа за распределение определяется на основании годовой заказанной мощности и тарифа соответствующего оператора.

При расчете учитывается количество газа, потребленного в течение предыдущего газового года. Полученный годовой объем распределяется на 12 месяцев с учетом установленных минимальных значений.

Именно поэтому счет за доставку приходит даже летом, когда газовое отопление не используется. Стоимость услуги не зависит напрямую от количества кубометров, потребленных в конкретном месяце.

Одновременно с 1 октября начался новый газовой год. Потребление за период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года станет основой для определения годовой заказанной мощности на 2027 год.

Как оплачивать газ без бумажных квитанций

Наряду с обновлением счетов компания расширяет использование цифровых способов оплаты. В частности, на платежных документах предусмотрены QR-коды, с помощью которых можно перейти к осуществлению платежа через банковское приложение.

Перед подтверждением операции необходимо проверить реквизиты получателя и назначение платежа.

Альтернативой бумажным счетам стало приложение «Куб» от Группы «Нафтогаз». В нем можно просматривать начисления за потребленный газ и его доставку, контролировать баланс, оплачивать услуги и передавать показания счетчика.

Кроме того, с июня 2026 года в приложении доступна оплата газовых услуг без комиссии. Для этого необходимо использовать актуальную версию приложения и выбрать способ оплаты «Мой банк». Доступность нулевой комиссии зависит от банка, поэтому условия следует проверять перед подтверждением платежа.

Важно помнить и о сроках оплаты. Согласно действующим правилам, бытовые потребители должны оплачивать распределение газа до 20-го числа текущего месяца включительно.

Таким образом, октябрьские изменения касаются прежде всего удобства оформления счетов. Потребителям не нужно заключать новые договоры из-за появления другой платежки, однако принцип раздельной оплаты поставки и доставки газа остается в силе.