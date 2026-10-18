Українцям змінили платіжки за газ: що тепер потрібно перевіряти перед оплатою

З початку жовтня в Україні змінився вигляд рахунків за розподіл природного газу. Нововведення має спростити перевірку нарахувань та зробити інформацію про платежі зрозумілішою. Однак споживачам варто уважно переглядати документи, адже новий формат не скасовує поділу між оплатою самого газу та його доставки.

Про зміни повідомили регіональні підрозділи компанії «Газорозподільні мережі України», зокрема Рівненська філія «Газмережі». Оновлені рахунки почали використовувати з 1 жовтня 2026 року.

Один документ, але два різні платежі

Головна особливість оновлених квитанцій — можливість розміщення інформації про постачання та розподіл газу на одному аркуші. Раніше споживачі звикли отримувати окремі платіжні документи, через що іноді виникала плутанина з нарахуваннями.

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Тепер обидві суми можуть бути зазначені поруч. Однак це не означає, що послуги об’єднали або запровадили єдиний рахунок.

За використані кубометри газу споживач розраховується з постачальником. Натомість кошти за розподіл отримує оператор газорозподільної системи, який відповідає за доставку палива до будинків, утримання трубопроводів, ремонт обладнання та безпечну роботу мереж.

Відповідно, кожен платіж має власні банківські реквізити та особовий рахунок. У «Газмережах» запевняють, що через жовтневе оновлення платіжних документів ці дані не змінювалися.

Тому під час оплати через банк важливо перевіряти не лише суму, а й отримувача коштів. Інакше гроші можуть бути зараховані за одну послугу, тоді як за іншою залишиться борг.

Чи вплинуть нові квитанції на суми в рахунках

Саме по собі оновлення платіжок не передбачає підвищення тарифів або зміни механізму нарахування плати за доставку газу.

Як пояснює НКРЕКП, розмір щомісячного платежу за розподіл визначають на підставі річної замовленої потужності та тарифу відповідного оператора.

Для розрахунку враховують кількість газу, використаного протягом попереднього газового року. Отриманий річний обсяг розподіляють на 12 місяців, з урахуванням установлених мінімальних величин.

Саме тому рахунок за доставку надходить навіть улітку, коли газове опалення не використовується. Вартість послуги не залежить безпосередньо від кількості кубометрів, спожитих у конкретному місяці.

Водночас із 1 жовтня розпочався новий газовий рік. Споживання за період із жовтня 2025-го до вересня 2026 року стане основою для визначення річної замовленої потужності на 2027 рік.

Як оплачувати газ без паперових квитанцій

Разом з оновленням рахунків компанія розширює використання цифрових способів оплати. Зокрема, на платіжних документах передбачено QR-коди, за допомогою яких можна перейти до проведення платежу через банківський застосунок.

Перед підтвердженням операції необхідно перевірити реквізити отримувача та призначення платежу.

Альтернативою паперовим рахункам став застосунок «Куб» від Групи Нафтогаз. У ньому можна переглядати нарахування за спожитий газ і його доставку, контролювати баланс, оплачувати послуги та передавати показання лічильника.

Крім того, з червня 2026 року в застосунку доступна оплата газових послуг без комісії. Для цього потрібно використовувати актуальну версію програми та обрати спосіб розрахунку «Мій банк». Доступність нульової комісії залежить від банку, тому умови варто перевіряти перед підтвердженням платежу.

Важливо пам’ятати й про строки розрахунків. За чинними правилами побутові споживачі повинні оплачувати розподіл газу до 20 числа поточного місяця включно.

Таким чином, жовтневі зміни стосуються насамперед зручності оформлення рахунків. Споживачам не потрібно укладати нові договори через появу іншої платіжки, проте принцип окремої оплати постачання та доставки газу залишається чинним.