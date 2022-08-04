ПриватБанк буде дарувати клієнтам по 5000 грн: хто може взяти участь в акції

Державний Приватбанк у співпраці із платіжною системою Mastercard запустив нову акцію. Взяти в ній участь зможуть українці, що отримують фінансову допомогу від міжнародних організацій на свої банківські картки. Акція діятиме протягом пів року. За цей час клієнти Привату отримають бонуси та призи на суму 5 млн. грн.





Як зазначили у прес-службі державного банку, отримати додаткову винагороду разом із допомогою від міжнародних організацій українці зможуть з 1 серпня поточного року до 31 січня 2023-го. Кожному клієнту, що виконає умови банку, гарантовано поповнять мобільний на суму 50 грн. Крім того 300 обраних учасників стануть власниками подарункових сертифікатів giftmall на 5000 грн.

Щоб взяти участь у акції необхідно зареєструватися на сайті, отримати грошову виплату від однієї з міжнародних організацій на випущену Приватом карту Mastercard та здійснити дві операції щонайменше на 500 грн (в сумі). Причому транзакції не обов’язково здійснювати саме з тієї карти, на яку була отримана матеріальна допомога. Для цього підійде будь-яка карта від Приватбанку, що підтримує платіжну систему Mastercard.

Допомогу на карту Mastercard клієнти Привату на сьогоднішній день можуть отримати від таких міжнародних організацій:

Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні – через платіжну систему PrivatMoney;

Гуманітарної організації ООН – через Western Union;

Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) – також через PrivatMoney.

Нагадаємо, що подати заявку на отримання матеріальної допомогу від міжнародних організацій українці наразі можуть на онлайн-платформі «єДопомога». Ця послуга доступна всім громадянам з 31 травня 2022 року. Заявки розглядаються Міністерством соціальної політики України та іноземними партнерами, що надають кошти для виплат. За результатами розгляду допомогу в першу чергу отримують найбільш вразливі категорії населення, зокрема пенсіонери, багатодітні родини, інваліди тощо.