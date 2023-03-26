Мінреінтеграції звернулось з важливим повідомленням до власників кредитних карт

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило рекомендації, які допоможуть українцям захистити свої платіжні картки. Дотримуючись цих заходів безпеки, громадяни можуть захистити себе від потенційного шахрайства та несанкціонованих операцій.

По-перше, ніколи не зберігайте ПІН-код платіжної картки разом із самою карткою – краще запам’ятайте його. Крім того, ніколи не повідомляйте PIN-код або CVV2-код вашої картки, навіть працівникам банку або правоохоронних органів. Регулярно змінюйте PIN-код вашої картки, але робіть це лише в надійному банкоматі у відділенні банку.

Встановлення денного ліміту на зняття коштів з платіжної картки може допомогти запобігти несанкціонованому зняттю великих сум у разі шахрайства. Підключення до послуги SMS-інформування про всі операції за карткою дозволяє контролювати активність і швидко реагувати на будь-які підозрілі дії.

Під час доступу до мобільного банкінгу використовуйте лише власні пристрої та уникайте введення персональної інформації з чужих телефонів. Утримайтеся від зберігання реквізитів картки на сайтах електронної комерції, оскільки це може збільшити ризик крадіжки під час кібератак.

Якщо вашу картку було втрачено або викрадено, негайно зверніться до свого банку, щоб заблокувати її. Дотримуючись цих рекомендацій, українці можуть вжити проактивних заходів для захисту своїх платіжних карток та мінімізації потенційних ризиків.