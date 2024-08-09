Смартфон «літатиме»: як за 5 хвилин прискорити роботу пристрою – 3 простих дії

З часом навіть найпотужніший мобільник може почати «гальмувати».

Повільний запуск програм, пізня реакція пристрою на дотик до екрану, періодичні зависання.

Через ці проблеми користувач сильно дратується.

На щастя, повернути смартфону повноцінну працездатність можна за 2 хвилини. Для цього потрібно виконати кілька нескладних кроків.

Перезавантаження

Іноді цієї найпростішої дії вистачає значного прискорення роботи смартфона.

Справа в тому, що перезавантаження скидає процеси та усуває багато помилок.

Очистити кеш

Багато користувачів забувають про існування програм, що зберігають тимчасові файли.

Наприклад, загальний обсяг даних, збережених месенджером, може становити кілька гігабайт. У такій ситуації навантаження на мобільник серйозно зростає.

Очистивши кеш, власник смартфона може значно прискорити роботу свого гаджета.

Видалити деякі програми та вимкнути все зайве

Зробити роботу мобільного телефону занадто повільною може і наявність великої кількості непотрібних додатків, що не використовуються. Обов’язково видаліть їх.

Крім того, є сенс відключити живі шпалери, а також різні віджети. Так ви теж зменшите навантаження на гаджет.

Якщо всі вищезгадані дії не дали жодного результату, можна скинути телефон до заводських налаштувань з попереднім перенесенням всієї важливої ​​інформації на інший пристрій.