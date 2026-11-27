У Steam стартував великий розпродаж до «чорної п’ятниці». Знижки сягають 90% і стосуються як свіжих хітів, так і перевірених часом ігор, зокрема кооперативних і мультиплеєрних. Акція триватиме до 30 листопада, хоча окремі пропозиції можуть діяти й довше.

Для зручності Valve додала фільтри за жанрами, тегами та функціями. Наприклад, можна швидко знайти ігри з локальним кооперативом або ті, що добре працюють на Steam Deck. Це особливо корисно, коли в розпродажі тисячі позицій і переглядати їх вручну немає сенсу.

Найцікавіші знижки

Найбільші знижки, по 90%, отримали Hogwarts Legacy, Detroit: Become Human та ремейк Dead Space 2023 року. Це хороша нагода нарешті пройти ігри, які давно лежали в списку бажаного. Red Dead Redemption 2 подешевшала на 75%, а It Takes Two та Atomic Heart на 80%.

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Hogwarts Legacy продають зі знижкою 90%

Серед відносно нових релізів варто звернути увагу на Death Stranding 2: On the Beach зі знижкою 33% та 007 First Light, яка подешевшала вдвічі. Starfield також продають за половину ціни, а Hell is Us отримала знижку 70%.

Red Dead Redemption 2 подешевшала на 75%

Baldur’s Gate 3, одна з найкращих рольових ігор останніх років, доступна зі знижкою 30%. Uncharted: Legacy of Thieves Collection продають на 67% дешевше, а Silent Hill 2 та Silent Hill f подешевшали на 72% кожна. Скромніші знижки, по 20–25%, отримали Forza Horizon 6, Star Wars: Galactic Racer, The Blood of Dawnwalker та Warhammer 40,000: Boltgun 2.

Baldur’s Gate 3 можна придбати зі знижкою 30%

Повний список акційних ігор із добірки

Hogwarts Legacy, знижка 90%

Detroit: Become Human, знижка 90%

Dead Space (2023), знижка 90%

Atomic Heart, знижка 80%

It Takes Two, знижка 80%

Red Dead Redemption 2, знижка 75%

Silent Hill 2 та Silent Hill f, знижка 72%

Hell is Us, знижка 70%

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, знижка 67%

007 First Light, знижка 50%

Starfield, знижка 50%

Death Stranding 2: On the Beach, знижка 33%

Baldur’s Gate 3, знижка 30%

Forza Horizon 6, знижка 25%

Star Wars: Galactic Racer, знижка 20%

The Blood of Dawnwalker, знижка 20%

Warhammer 40,000: Boltgun 2, знижка 20%

Detroit: Become Human продають на 90% дешевше

Що далі

Поточний розпродаж не останній у цьому році. У грудні традиційно стартує зимовий розпродаж Steam, тому частина ігор може знову подешевшати. Крім того, вже відкрито голосування за номінантів ювілейної премії Steam Awards, у якій гравці самі обирають найкращі ігри року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Steam проходив розпродаж ігор, де кожен вибір щось важить. Тематична акція «Фестиваль важливості вибору» об’єднала ігри з нелінійним сюжетом, від інтерактивного кіно до повноцінних рольових ігор. Організувала її не Valve, а самі видавці та розробники.