Китайський виробник акумуляторів CATL представив нову змінну батарею 30# Chocolate місткістю 100 кВт·год. Презентація відбулася 26 листопада на конференції Huawei Qiankun, де компанія показала одразу кілька розробок для електромобілів. Новий блок став найбільшим у сімействі «шоколадних» батарей, які CATL розвиває для мережі швидкої заміни акумуляторів.

Назва Chocolate з’явилася не випадково. Акумулятори цієї серії мають плаский прямокутний корпус, схожий на плитку шоколаду, а цифра в назві вказує на типорозмір. Ідея полягає в тому, щоб різні автомобілі різних брендів могли використовувати однакові блоки й заміняти їх на спільних станціях, а не чекати біля зарядки.

Презентація батареї 30# Chocolate

100 кВт·год і близько 700 км на одному заряді

Батарея 30# отримала місткість 100 кВт·год і забезпечує запас ходу близько 700 км за циклом CLTC. Пікова потужність віддачі сягає 600 кВт, тому з таким акумулятором навіть великий автомобіль може розганятися до сотні приблизно за 3 секунди. Це рівень спортивних електромобілів, а не звичайних сімейних кросоверів.

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Не менш важлива швидкість поповнення енергії. Якщо власник не хоче їхати на станцію заміни, батарею можна заряджати традиційно. За 10 хвилин на швидкісній станції вона отримує енергію приблизно на 400 км пробігу. А сама заміна блоку на автоматизованій станції займає 99 секунд, тобто менше, ніж заправка звичайного авто пальним.

Батарея на 27 років

CATL заявляє, що механізм фіксації акумулятора розрахований на 27 років експлуатації. Компанія також наголошує, що конструкція передбачає апгрейд. У майбутньому в той самий корпус можна буде встановлювати натрій-іонні або рідинно-твердотільні елементи, не змінюючи сам автомобіль. Таким чином машина, придбана сьогодні, теоретично зможе отримати новіші технології батарей через кілька років.

Такий підхід розв’язує одну з головних проблем електромобілів, а саме деградацію акумулятора й падіння залишкової вартості авто. Якщо батарея належить мережі заміни, а не власнику, то її стан перестає бути головним болем покупця вживаного автомобіля.

Сімейство Chocolate росте

До появи 30# у лінійці вже були дві моделі. Батарея 20# пропонувалася в версіях на 42 та 52 кВт·год і орієнтувалася на компактні міські авто. Модель 25# отримала місткість 56 та 70 кВт·год і підходить для седанів та кросоверів середнього класу. Новий блок на 100 кВт·год відкриває можливість використовувати систему заміни у великих і дорогих автомобілях.

BAIC Xingtan 5X може стати одним із перших авто з новою батареєю

За даними китайських ЗМІ, одним із перших автомобілів із підтримкою нової батареї може стати позашляховик BAIC Xingtan 5X. Модель має квадратний силует у стилі класичних рамних позашляховиків, а великий акумулятор дозволить їй проїжджати значні відстані без підзарядки.

CATL активно розвиває власну мережу станцій заміни у Китаї, а кількість партнерів-автовиробників постійно зростає. Якщо проєкт отримає масовий попит, заміна батареї може стати повноцінною альтернативою швидким зарядним станціям, принаймні на найбільшому авторинку світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що CATL розробляє нові акумулятори, які можуть збільшити запас ходу електромобілів до 2000 км. Компанія працює над елементами з вищою щільністю енергії, які дозволять суттєво збільшити пробіг без збільшення розмірів батареї. Перші такі акумулятори можуть з’явитися в серійних авто вже найближчими роками.