Власники OLED-моніторів отримали нову безкоштовну альтернативу штатним засобам захисту від вигорання. Ентузіаст із Reddit випустив для Windows утиліту OLED Engine, яка автоматично керує яскравістю, приховує статичні елементи зображення й може працювати одразу з п’ятьма дисплеями.

Як OLED Engine захищає екран

Програма стежить за активністю користувача і затемнює екран, коли комп’ютер простоює. За потреби зображення можна повністю замінити чорним тлом, щоб пікселі OLED-панелі взагалі перестали світитися. Також утиліта вміє приховувати значки робочого столу, панель завдань і курсор, вимикати монітори за розкладом і нагадувати про запуск процедури очищення пікселів.

Розділ OLED Care з налаштуваннями захисту від вигорання

Для кожного з п’яти екранів можна окремо налаштувати яскравість, швидкість затемнення, час очікування та гарячі клавіші. Передбачено різні профілі для робочого столу, звичайних і змагальних ігор, а також для відео на паузі. Утиліта розпізнає відтворення відео та дії з геймпадом, тож екран не згасне в невідповідний момент. Окремо програма веде статистику використання моніторів.

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HDR і G-SYNC

Ще одна корисна функція полягає в автоматичному перемиканні між SDR і HDR, зокрема у вимкненні HDR під час запуску змагальних ігор. Власники відеокарт NVIDIA можуть налаштувати керування G-SYNC через NVIDIA Profile Inspector, але для цього знадобляться додаткові дії та права адміністратора.

Розділ автоматизації з керуванням G-SYNC через NVIDIA Profile Inspector

Що варто знати перед встановленням

OLED Engine працює і зі звичайними LCD-моніторами. Програму написали на AutoHotkey v2 за допомогою штучного інтелекту, вона не потребує встановлення і безкоштовно доступна на GitHub разом із вихідним кодом. Утім, виконуваний файл не має цифрового підпису, тож Windows може попереджати про невідомого видавця, а безпечність програми ніхто офіційно не підтверджував. Тим, хто вирішить її спробувати, варто бути обережними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що OLED-телевізори LG «гниють» по краях екрана після кількох років роботи. Тривалий тест RTINGS показав, що після 18 тисяч годин роботи вздовж країв екрана з’являються скупчення битих пікселів. Дефект виник у 14 із 16 моделей із панелями WOLED від LG Display, а телевізори з QD-OLED від Samsung Display лишилися неушкодженими.