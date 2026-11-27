HMD готує новий бюджетний смартфон, характеристики якого стали відомі ще до прем’єри. Модель під назвою HMD Rise працюватиме на Android Go, а робить ставку не на продуктивність, а на базові щоденні можливості, велику батарею та захищений корпус. Компанія вже почала публікувати тизери новинки.

Екран, процесор і пам’ять

За даними інсайдерів, смартфон отримає IPS-дисплей діагоналлю 6,52 дюйма з роздільною здатністю HD+. За продуктивність відповідатиме восьмиядерний чип Unisoc SC9863A, який давно знайомий за недорогими пристроями. Його доповнять 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 64 або 128 ГБ. Пам’ять можна буде розширити картою microSD.

HMD Rise отримає двоколірну задню панель. Зображення: HMD

Камери та автономність

Основна камера буде подвійною. Її складуть головний сенсор на 13 Мп і допоміжний модуль на 0,08 Мп, а для селфі передбачено фронтальну камеру на 5 Мп. Живлення забезпечить акумулятор ємністю 5000 мА·год із підтримкою заряджання потужністю 10 Вт. На тизерах HMD окремо наголошує саме на батареї.

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Серед інших можливостей згадують захист корпусу за стандартом IP52 від пилу та крапель води, Bluetooth 5.2, FM-радіо та 3,5-мм аудіороз’єм, який у сучасних смартфонах трапляється дедалі рідше.

Тизер HMD Rise. Зображення: HMD

Програмне забезпечення

Працюватиме HMD Rise під керуванням Android 16 Go. Це полегшена версія системи, оптимізована для смартфонів зі скромними характеристиками, тож вона має забезпечити плавну роботу навіть на слабкому процесорі. Виробник обіцяє два роки оновлень безпеки.

Ціну та дату презентації HMD Rise поки не оголосили. Утім, судячи з характеристик, смартфон стане одним із найдоступніших у лінійці HMD і може зацікавити тих, кому потрібен простий телефон для дзвінків, месенджерів і соцмереж або запасний пристрій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що HMD Pulse Pro повертається через два роки. Оновлена версія HMD Pulse Pro 2nd Edition передчасно з’явилася в рекламному каталозі одного з тайських магазинів. Зовні смартфон майже не зміниться, але отримає потужніший процесор і екран із частотою оновлення 120 Гц.