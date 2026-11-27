HMD готовит новый бюджетный смартфон, характеристики которого стали известны ещё до премьеры. Модель под названием HMD Rise будет работать на Android Go и делает ставку не на производительность, а на базовые повседневные возможности, большую батарею и защищённый корпус. Компания уже начала публиковать тизеры новинки.

Экран, процессор и память

По данным инсайдеров, смартфон получит IPS-дисплей диагональю 6,52 дюйма с разрешением HD+. За производительность будет отвечать восьмиядерный чип Unisoc SC9863A, давно знакомый по недорогим устройствам. Его дополнят 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 или 128 ГБ. Память можно будет расширить картой microSD.

HMD Rise получит двухцветную заднюю панель. Изображение: HMD

Камеры и автономность

Основная камера будет двойной. Её составят главный сенсор на 13 Мп и вспомогательный модуль на 0,08 Мп, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп. Питание обеспечит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. В тизерах HMD отдельно делает акцент именно на батарее.

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Среди других возможностей упоминают защиту корпуса по стандарту IP52 от пыли и капель воды, Bluetooth 5.2, FM-радио и 3,5-мм аудиоразъём, который в современных смартфонах встречается всё реже.

Тизер HMD Rise. Изображение: HMD

Программное обеспечение

Работать HMD Rise будет под управлением Android 16 Go. Это облегчённая версия системы, оптимизированная для смартфонов со скромными характеристиками, поэтому она должна обеспечить плавную работу даже на слабом процессоре. Производитель обещает два года обновлений безопасности.

Цену и дату презентации HMD Rise пока не объявили. Впрочем, судя по характеристикам, смартфон станет одним из самых доступных в линейке HMD и может заинтересовать тех, кому нужен простой телефон для звонков, мессенджеров и соцсетей или запасное устройство.

Напомним, ранее мы писали, что HMD Pulse Pro возвращается спустя два года. Обновлённая версия HMD Pulse Pro 2nd Edition преждевременно появилась в рекламном каталоге одного из тайских магазинов. Внешне смартфон почти не изменится, но получит более мощный процессор и экран с частотой обновления 120 Гц.