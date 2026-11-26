Гибриды становятся всё популярнее в Европе, но Dacia пошла собственным путём и добавила к гибридной схеме ещё и газ. Новый силовой агрегат Tribrid 150 4×4, ранее называвшийся hybrid-G 150 4×4, появился в кроссоверах Duster и более крупном Bigster. Он сочетает двигатель, работающий на бензине и LPG, с отдельным электромотором для задней оси. Разбираемся, как это работает и выгодна ли такая схема при украинских ценах на топливо.

Полный привод без карданного вала

Под капотом работает трёхцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 140 л.с. с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Он может ездить как на бензине, так и на сжиженном газе. Крутящий момент на передние колёса передаётся через шестиступенчатый автомат с двумя сцеплениями.

Задние колёса вращает отдельный электромотор мощностью 31 л.с. Общая отдача системы составляет около 150 л.с. Значения просто так не суммируются, поскольку оба двигателя достигают пика в разных режимах. Самое интересное, что Dacia получила полный привод без классического карданного вала от передней оси. Задний электромотор имеет собственную двухступенчатую коробку. Первая передача даёт большой крутящий момент на малой скорости, что помогает трогаться на скользком покрытии, а вторая позволяет эффективно работать на более высоких скоростях.

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Задняя ось Dacia Duster Tribrid 150 4×4 приводится отдельным электромотором. Фото: Dacia

Электрическая задняя ось может помогать вплоть до 140 км/ч, а когда дополнительное сцепление с дорогой не нужно, она отключается, чтобы уменьшить механические потери. Для разных условий предусмотрено несколько режимов. Auto сам решает, когда подключать полный привод, Eco делает ставку на экономию, Snow помогает на заснеженной дороге, а Mud/Sand принудительно включает 4×4 на бездорожье. Для медленного движения по сложному рельефу есть режим Lock, а на крутых спусках помогает система Hill Descent Control, удерживающая скорость от 3 до 30 км/ч.

Маленькая батарея, которая удивляет

Литий-ионный аккумулятор имеет ёмкость всего 0,84 кВт·ч. Это типичный показатель для систем, которые лишь помогают двигателю внутреннего сгорания. Тем не менее Dacia заявляет, что в городе Duster и Bigster могут двигаться исключительно на электричестве до 60% времени. Речь именно о времени, когда бензиновый мотор отдыхает, по данным испытаний производителя в городском цикле WLTC.

Секрет в рекуперации. При торможении система возвращает часть энергии в батарею, и этого запаса хватает, чтобы электромотор самостоятельно трогался и ехал на коротких отрезках. Когда нужна большая мощность, подключается двигатель. Заряжать автомобиль от розетки не нужно. Конечно, реальная доля движения на электричестве будет зависеть от стиля вождения и сезона, ведь зимой часть энергии забирает обогрев.

Dacia Duster Tribrid 150 4×4 на бездорожье. Фото: Dacia

Сколько можно сэкономить в Украине

По данным Dacia, Duster с Tribrid 150 4×4 в смешанном цикле потребляет около 7,3 л автогаза или 6,0 л бензина на 100 км. По средним ценам в Украине во второй половине ноября (около 86,5 грн за литр А-95 и 62,4 грн за литр автогаза) расчёт выглядит так.

Пробег Бензин А-95 Автогаз Разница 100 км ≈519 грн ≈455 грн ≈64 грн 10 000 км ≈51 900 грн ≈45 500 грн ≈6 350 грн 20 000 км ≈103 800 грн ≈91 100 грн ≈12 700 грн Расчёт по заявленному расходу и средним ценам на топливо в Украине во второй половине ноября 2026 года

Таким образом, поездка на газе в украинских условиях дешевле примерно на 12%. Это заметно меньше, чем на рынках, где автогаз стоит вдвое дешевле бензина, но при годовом пробеге 20 тысяч километров экономия всё равно превысит 12 тысяч гривен. Расчёт не учитывает небольшого расхода бензина, который иногда требуется газовой системе, а также цену самого автомобиля и обслуживания.

Каждый кроссовер имеет два бака по 50 л, один для бензина, другой для газа. Суммарный запас хода Duster, по данным производителя, достигает 1500 км, а Bigster 1480 км. Когда газ заканчивается, автомобиль автоматически переходит на бензин. Заводская газовая система интегрирована с электроникой автомобиля и покрывается гарантией производителя.

Более крупный Dacia Bigster тоже получил систему Tribrid 150 4×4. Фото: Dacia

Будет ли такая версия в Украине

В Украине Dacia официально не продаётся, а Duster предлагают под маркой Renault. Версии Tribrid и заводского газового оборудования в украинском прайс-листе пока нет. Полный привод там доступен только с мягкогибридным бензиновым мотором 1.2 мощностью 130 л.с. и механической коробкой, а цена такого Renault Duster начинается от 1 243 500 гривен. Впрочем, Tribrid является самым совершенным примером газовой стратегии Dacia, которая уже много лет развивает заводские системы ECO-G в Sandero, Jogger и Duster, так что появление таких версий на других рынках вполне возможно.

Напомним, ранее мы писали, что частные покупатели в Украине выбирают Toyota, а бизнес Renault. В первом полугодии 2026 года Renault Duster занял четвёртое место среди частных покупателей и с большим отрывом возглавил рейтинг корпоративных закупок. Всего за это время в Украине зарегистрировали 33 тысячи новых легковых автомобилей.