Почти год назад российская компания Neiry заявила, что превратила живых голубей в дистанционно управляемые летательные аппараты с помощью мозговых имплантов. Тогда это выглядело как эксперимент на грани фантастики, но теперь проект перешёл на новый этап. Компания начала тестировать коммерческую услугу с использованием так называемых биодронов.

Как работает управляемый голубь

Инженеры Neiry вживляют непосредственно в мозг птицы биосовместимый чип с электродами. Он соединён с небольшим электронным блоком с приёмником, который размещается в миниатюрном рюкзаке на спине голубя. Оператор отправляет команды на этот блок, а тот подаёт электрические импульсы в определённые участки мозга. Так птицу заставляют изменить направление полёта или выполнить другой манёвр. Дополняет систему камера, закреплённая на груди голубя.

Голубь с мозговым имплантом, электронным блоком на спине и камерой на груди. Фото: Neiry

По данным компании, полевые испытания прошли успешно. Биодроны совершили более сотни полётов и сделали свыше 1000 снимков. Самый долгий полёт длился более 10 часов, а управлять птицей удавалось на расстоянии более 100 км.

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Чем биодроны лучше обычных дронов

В Neiry делают акцент на нескольких преимуществах живых «аппаратов». Птиц не нужно долго обучать, а манёвры они выполняют по команде. Их не надо заряжать, ведь пищу для получения энергии голуби находят самостоятельно. Кроме того, они умело облетают препятствия. Голуби способны разгоняться до 130 км/ч и преодолевать до 500 км в сутки.

Основатель Neiry Александр Панов ранее заявлял, что носителем такой системы может стать любая птица. По его словам, вороны могли бы переносить больше груза, чайки подходят для наблюдения за прибрежными объектами, а альбатросы способны контролировать большие участки моря.

Цена и возможное применение

Компания уверяет, что биодроны предназначены для мирных задач. Среди них мониторинг линий электропередачи, нефте- и газопроводов, экологический надзор, осмотр промышленных объектов и поисково-спасательные операции. Также в Neiry утверждают, что искусственный интеллект автоматически размывает лица людей на снимках. Сейчас идёт тестирование коммерческой услуги, а цены начинаются от 300 000 рублей, или примерно 150 тысяч гривен, за квадратный километр территории, которую нужно обследовать.

Впрочем, учитывая, что за проектом стоит российская компания, такие заверения воспринимаются со значительной долей скепсиса. Незаметная птица с камерой, способная пролететь сотни километров, выглядит слишком удобным инструментом для разведки.

Обычный голубь в полёте способен развивать скорость до 130 км/ч. Фото: Ali / Pexels

Этические вопросы

Не менее острым остаётся вопрос благополучия животных. Настолько глубокое вмешательство в организм живого существа многие считают формой жестокого обращения и полным лишением животного собственной воли. В Neiry утверждают, что соблюдают этический протокол и прилагают усилия, чтобы достичь 100-процентной выживаемости голубей. Однако такое заявление само по себе говорит о том, что сейчас часть птиц операцию не переживает.

Напомним, ранее мы писали, что Neuralink позволила человеку разговаривать по телефону силой мысли. Имплант компании Илона Маска преобразует сигналы мозга в текст и синтезированную речь, поэтому участник исследования смог поговорить с женой, не используя собственный голос. Разработку создают прежде всего для людей, потерявших способность говорить из-за болезней или травм.