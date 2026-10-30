Neuralink позволила человеку разговаривать по телефону силой мысли: имплантат также научили управлять ИИ

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, представила ряд новых функций своего нейроинтерфейса, который преобразует сигналы мозга в текст и синтезированную речь. В ходе эксперимента участник клинического исследования VOICE смог поговорить с женой по телефону, не используя собственный голос. Кроме того, разработчики продемонстрировали управление искусственным интеллектом Grok с помощью мысленных голосовых команд.

Разработка предназначена в первую очередь для людей, утративших способность говорить из-за тяжелых неврологических заболеваний или травм. Имплантат регистрирует активность участков мозга, связанных с формированием речи, а специальные алгоритмы пытаются распознать слова, которые человек намерен произнести. Полученный текст можно отображать на экране или преобразовывать в искусственный голос.

Телефонные звонки и управление Grok без слов

Одним из самых интересных результатов стало подключение нейроинтерфейса к обычным телефонным звонкам на iPhone. Система преобразует распознанные мозговые сигналы в синтезированную речь и передает её непосредственно в аудиопоток звонка. Благодаря этому собеседник слышит голос, сгенерированный компьютером, хотя человек с имплантатом физически не произносит ни одного слова.

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Во время испытаний участник исследования воспользовался этой возможностью, чтобы поговорить со своей женой. По словам представителей Neuralink, пара в свое время начала отношения именно с телефонного общения, поэтому возвращение такой возможности имело для них особое значение.

Еще одной новинкой стала интеграция с Grok — искусственным интеллектом компании xAI. Пользователь может мысленно сформулировать команду «Hey Neuralink», после чего передать запрос AI-агенту. Система распознает намерение человека, а Grok выполняет соответствующую задачу на компьютере. Речь идет не о произвольном чтении мыслей, а о распознавании сигналов, связанных с попыткой сформировать конкретные слова.

Смартфоном можно будет пользоваться без клавиатуры

Инженеры также разработали систему автоматического определения момента, когда человек пытается заговорить. Раньше для запуска и остановки распознавания мозговых сигналов нужно было нажимать отдельную кнопку. Теперь программное обеспечение самостоятельно определяет начало и окончание мысленной речи, что особенно важно для людей с серьезными ограничениями подвижности.

Кроме того, Neuralink продемонстрировала ввод текста в приложениях iPhone без использования физической или экранной клавиатуры. Для этого была создана специальная интеграция с iOS, которая передает распознанные слова непосредственно в текстовые поля. Также разработчики усовершенствовали приложение Bloom, добавив более быстрое исправление неправильно распознанных слов и возможность общения без предварительной разблокировки телефона.

Все эти решения были разработаны в ходе 72-часовой инженерной сессии, которую команда Neuralink провела дома у одного из участников исследования VOICE. Разработчики работали непосредственно с пользователем и его женой, тестируя новые функции в повседневных ситуациях. Часть прототипов продолжали совершенствовать уже после завершения эксперимента.

В то же время эта технология по-прежнему находится на экспериментальной стадии. Компания Neuralink пока не обнародовала подробных данных о точности распознавания речи и скорости работы именно этих новых функций. Сами имплантаты также не получили разрешения американского регулирующего органа FDA на коммерческое использование и применяются в рамках клинических исследований.

Несмотря на это, испытания показывают, как мозговые имплантаты могут постепенно превращаться из лабораторных устройств в инструменты повседневного общения для людей, утративших способность говорить.