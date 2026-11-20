TechRadar опубликовал обновлённый список Android-планшетов, которые редакция считает лучшими в 2026 году. Авторы оценивали не только производительность, но и дисплей, автономность, возможности для работы и удобство в повседневном использовании.

Лучшим универсальным вариантом стал OPPO Pad 5 Pro. Он оснащён 13,2-дюймовым дисплеем с разрешением 3392×2400 пикселей и частотой обновления 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 13 380 мА·ч с поддержкой зарядки 80 Вт. TechRadar отдельно отмечает большой экран, высокую производительность и хорошую многозадачность.

Лучшим выбором стал Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. В числе его сильных сторон назвали 14,6-дюймовый AMOLED-дисплей, S Pen и расширенные возможности для работы с несколькими окнами. Среди минусов — высокая цена, большие размеры и не самое лучшее соотношение производительности и стоимости.

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По показателю автономности редакция выделила HONOR MagicPad 4. Планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 10 100 мА·ч, поддерживает зарядку мощностью 66 Вт, имеет процессор Snapdragon 8 Gen 5 и OLED-дисплей. TechRadar считает его одним из самых интересных вариантов для длительных поездок.

Фаворитом среди игровых устройств стал RedMagic Astra 2. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, OLED-дисплеем с частотой обновления 185 Гц и жидкостным охлаждением. По оценке TechRadar, это один из самых быстрых Android-планшетов на рынке.

Пятое место занял Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Его рекомендуют для работы благодаря 13,1-дюймовому экрану, S Pen, поддержке DeX и защите по стандарту IP68. С клавиатурой и мышью он фактически превращается в компактное рабочее место.