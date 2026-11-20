Netflix фактически подтвердила перенос пятого и последнего сезона сериала «Ведьмак». В новом списке будущих экранизаций книг компания отнесла продолжение к проектам, запланированным на «2027 год и далее». Ранее финал сериала фигурировал в промоматериалах Netflix среди релизов 2026 года.
Точную дату премьеры компания пока не называет. Поэтому пока нельзя утверждать, что пятый сезон обязательно выйдет именно в 2027 году — формулировка Netflix оставляет возможность и более позднего релиза.
О переносе ещё в августе сообщало издание What’s on Netflix. Тогда журналисты обратили внимание на то, что финальный сезон исчез из публичных материалов Netflix на 2026 год. Теперь компания фактически подтвердила изменение планов.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Съемки завершились ещё в 2025 году
Самое удивительное в том, что съёмки финального сезона завершились ещё в сентябре 2025 года — примерно за месяц до премьеры четвёртого сезона.
Netflix не объяснила причину столь длительной паузы. Одной из возможных причин может быть длительный постпродакшн: в сериале активно используются компьютерная графика, масштабные боевые сцены и визуальные эффекты. Однако официального объяснения переноса пока нет.
Пятый сезон станет заключительным для сериала. Netflix объявила об этом ещё в 2024 году. В последних двух сезонах создатели адаптируют материал сразу из нескольких книг Анджея Сапковского, в частности «Крещение огнём», «Башня Ласточки» и «Повелительница Озера».
Для Лиама Хэмсворта, сменившего Генри Кавилла в роли Геральта, финальный сезон станет вторым и одновременно последним в сериале. Netflix пока не обнародовала ни трейлер, ни конкретную дату премьеры.