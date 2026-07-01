Марго Робби может сыграть Эмму Фрост в новых «Людях Икс» от Marvel

Марго Робби может присоединиться к киновселенной Marvel. По новым слухам, студия рассматривает актрису на роль Эммы Фрост в будущем перезапуске «Людей Икс».

Об этом сообщает ComicBookMovie со ссылкой на инсайдера MyTimeToShineHello. По его данным, Marvel Studios рассматривает Робби в качестве одной из кандидаток на роль известной мутантки. Ранее также появлялись слухи, что среди возможных претенденток на эту роль называли Сидни Свини.

Что известно о новых «Людях Икс»

Официально Marvel пока не объявляла актерский состав нового фильма о «Людях Икс». По предварительным слухам, перезапуск может сосредоточиться на оригинальной команде из комиксов: Циклопе, Джин Грей, Звере, Ангеле и Айсмене.

В то же время другие мутанты тоже могут появиться в сериале в второстепенных ролях, чтобы позже стать частью основной команды. Среди таких персонажей в слухах уже упоминали Шторм, Роуг, Джубили и Эмму Фрост.

Эмма Фрост — одна из самых известных героинь комиксов Marvel о мутантах. Она обладает мощными телепатическими способностями, а также способна превращать своё тело в алмаз. В комиксах персонаж начинала как противница Людей Икс и Белая Королева Клуба Адского пламени, но впоследствии стала союзницей команды и одной из ключевых фигур в школе мутантов.

Почему именно Марго Робби

У Марго Робби уже есть опыт работы в жанре супергеройских фильмов. Она играла Харли Квинн в фильмах DC — «Отряд самоубийц», «Хищные птицы» и «Отряд самоубийц: Миссия на вылет». В то же время её возвращение к этой роли в обновлённой вселенной DCU выглядит маловероятным.

По данным источника, Marvel уже ранее проявляла интерес к Робби. В частности, её имя упоминалось в связи с ролью Сью Шторм в «Фантастической четвёрке», хотя в итоге эту роль получила другая актриса.

Пока что к информации об Эмме Фрост следует относиться с осторожностью. Это не официальный анонс, а лишь инсайдерский слух. Marvel Studios не подтверждала ни участие Марго Робби, ни появление самой Эммы Фрост в новом фильме о «Людях Икс».

Ранее также появились подробности о новом готическом хорроре Роберта Эггерса — «Вервульф», премьера которого ожидается в 2026 году.