Кевин вернётся? Маколей Калкин обсуждает с Disney продолжение «Один дома»

Легендарная рождественская франшиза может получить продолжение с участием оригинального главного героя. По информации издания World of Reel, Маколей Калкин встретился с представителями Disney по поводу нового фильма «Один дома», а в студии, как сообщают инсайдеры, «слюнки текут» от перспективы возвращения актёра — впервые за более чем три десятилетия.

Кевин теперь находится по другую сторону двери

Самое интересное, что у Калкина уже есть собственный замысел, который собеседники издания называют «действительно хорошей идеей». По описанию, 45-летний Кевин Маккалистер — отец-одиночка, который воспитывает маленького сына и тонет в работе, повторяя ошибки своих родителей с их невнимательностью. Однажды сын устраивает ему «зеркальную ловушку»: Кевин оказывается запертым, а дом становится метафорой их испорченных отношений — и герою придется «пробиваться обратно в сердце сына».

По сути, это инверсия оригинала: теперь уже не ребенок защищает дом от взрослых, а взрослый Кевин штурмует свой собственный дом.

Что может помешать

Сам Калкин ещё в прошлом году публично не исключал возвращения к этой роли: «Я не был бы категорически против… но всё должно быть именно так, как нужно». Впрочем, до съёмочной площадки ещё далеко. Режиссёр оригинальной дилогии Крис Коламбус ранее не проявлял интереса к возрождению франшизы, а для полноценной ностальгии пришлось бы уговорить ещё и Джо Пеши и Дэниела Стерна — «мокрых бандитов» Гарри и Марва.

Стоит отметить: официально Disney этот проект не анонсировала, а World of Reel — блог, специализирующийся на инсайдерской информации из Голливуда, поэтому до подтверждения со стороны студии всё это остаётся на уровне слухов, пусть и правдоподобных.

Напомним, что ностальгия сегодня — полноценная бизнес-модель не только в кино: ранее мы писали о том, как культовый плеер Winamp готовит очередное возвращение — теперь в виде стримингового сервиса в партнерстве с Deezer.