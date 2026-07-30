Winamp воскрешають уже вкотре: тепер із легендарного плеєра зроблять стримінговий сервіс

Культовий медіаплеєр Winamp готується до чергового повернення. Цього разу компанія уклала стратегічне партнерство зі стриминговим сервісом Deezer: оновлений плеєр із вбудованим стримінгом і платною передплатою обіцяють випустити в першій половині 2027 року.

Що буде всередині

За умовами угоди, Deezer надасть Winamp свою технологію у форматі white label і музичний каталог, тоді як сам плеєр збереже власний бренд та інтерфейс. Новий Winamp має об’єднати в одному застосунку преміальний стримінг, локальну музичну бібліотеку, інтернет-радіо, подкасти та хмарні колекції користувача — з фірмовою можливістю кастомізації, якою плеєр славився ще за часів змінних «скінів».

У компанії стверджують, що готують «принципово інший досвід порівняно з нинішніми стриминговими платформами», однак деталей моделі передплати поки не розкривають. Козирем Winamp називає аудиторію: за власними даними, десктопним плеєром досі активно користуються понад 40 мільйонів людей.

Довга історія повернень

Для Winamp, який з’явився ще 1997 року й у нульових був синонімом цифрової музики, це далеко не перша спроба камбеку. У різні роки плеєр намагалися перезапустити з інтеграцією NFT і Web3, у 2023-му його переорієнтували на музикантів та авторів контенту — без помітного успіху, а у 2024 році код плеєра відкрили для спільноти, щоправда, з такими ліцензійними обмеженнями, що повноцінна розробка ентузіастами виявилася неможливою.

Проти кого гратиме «лама»

Новому сервісу доведеться конкурувати зі Spotify, Apple Music і YouTube Music — гравцями, які давно поділили ринок стримінгу. Розрахунок, вочевидь, робиться на ностальгію та нішу користувачів, які хочуть тримати локальну колекцію й стримінг в одному застосунку. Чи вистачить цього, щоб легендарна «лама» знову хвацько шмагала, стане зрозуміло після релізу — до нього ще щонайменше пів року.