Складено ТОП-10 ігор для Android які заспокоять нерви

Після важкого робочого дня або навчання буває непросто скинути з себе напругу, і в такій ситуації дуже рятують розслаблюючі ігри на Андроїд.





Ми зібрали для вас найкращі антистрес-ігри, які в найкоротші терміни переключають на спокійну хвилю. Повірте, для заспокоєння нервів необов’язково вдаватися до фармакології: зміна діяльності та гарна, розмірена іграшка на телефоні справляються анітрохи не гірше.

№10 – Loner



У сучасному світі, перевантаженому інформацією, іноді дуже хочеться побути наодинці з собою і своїми думками, і Loner в такому підходить якнайкраще. Жодних балів та рейтингів. Перед вами лише історія льотчика одинака, що дозволяє насолодитися спокійним керуванням літака.

Літати можна як сенсором, так і з допомогою гіроскопа. Графіка проста, світ гри складається переважно з темних абстрактних локацій. Музичний ряд написаний спеціально для Loner і покликаний створити трохи сумний, меланхолійний настрій. За словами автора, він черпав натхнення у геніальному фільмі Стенлі Кубрика «Космічна одіссея 2001 року», а це, мабуть, еталонна історія про самотність на всі часи.

№9 – Let’s Create! Pottery



Творчість – найкращий спосіб відпочити від рутини, а медитативнішого процесу ніж ліплення складно придумати. Творці Let’s Create дали можливість користувачам відчути себе справжнім майстром. Гончарне коло, на якому з безформної глини народжується витвір мистецтва – це по-справжньому терапевтичний засіб, на який нескладно підсісти. Можна просто відключити мізки і дати простір творчим поривам, або ж поставити собі за мету зробити щось конкретне, благо шаблонів, кольорів та орнаментів тут вистачає. Легка в освоєнні та незаслужено малопопулярна офлайн гра.

№8 – Kami 2



Коли говориш про безкоштовні розслаблюючі ігри на Андроїд, то першими на думку приходять, звичайно ж, пазли! Їх існує безліч, на Kami 2, натхненна мистецтвом орігамі, виглядає однією з найбільш автентичних і цікавих. Кінцева мета – заповнити кожне поле певним кольором за мінімальну кількість ходів. Сама постановка задачі ідеально підходить для релаксу – впораєтеся ви в будь-якому випадку, але щоб досягти високого рівня майстерності доведеться постаратися.

Кому не вистачить азарту – можна буде позмагатися в онлайн-режимі, а творчі натури можуть створювати власні головоломки, і ділитися ними з іншими гравцями.

№7 – Viridi



Розслаблюючі ігри на телефон часто неквапливі, але творці Viridi вибрали зовсім медитативний варіант – це своєрідне тамагочі, де гравцеві доведеться доглядати рослини і спостерігати, як вони з маленького насіння перетворюються на розкішні чудеса природи.

Спокійне звукове супроводження, симпатична графіка, багатий асортимент доступного насіння, відсутність жорсткої реалістичності – вам не доведеться ставити будильник, щоб не забути полити свою рослину, все це в сумі створює чудовий ігровий досвід.

№6 – Orbia



Подолання перешкод – синонім самого життя, і Orbia нагадує нам, що труднощі варто сприймати не як подразник, а скоріше як веселу пригоду. Простенька графіка та атмосферна звукова доріжка дозволяють повністю розчинитися в геймплей, а він незважаючи на одноманітність захоплює всерйоз і надовго, автори проекту створили вже сотні рівнів, але геймери з усього світу наполегливо вимагають оновлень та продовження. Якщо у вас видалася вільна хвилина і хочеться зібрати думки в купу, подібна активність стане в нагоді.

№5 – My Oasis Season 2



Топ розслаблюючих ігор на Андроїд продовжує пісочниця, в якій вам доведеться зайнятися облаштуванням власного острова. Тут стресовий контент відсутній як факт: симпатична графіка та елементарне управління дозволяють розібратися що до чого за лічені хвилини, незважаючи на те, що можливості оснащення особистої оази досить великі – гравець самостійно вибирає яким будинкам, флорі та фауні є місце в його ідилічному раю.

My Oasis Season – це ненапружена гра для різного віку. Вона заспокоює, дарує позитив і навіть трохи мотивує: жителі острова часто вимовляють фрази на кшталт «не здавайся» або «невдача це поганий досвід». Обов’язково спробуйте це абсолютно безкоштовно.

№4 – Colorfy



Розмальовки – практично обов’язкова частина виховання дитини: вони розвивають координацію, дозволяють опанувати абстрактне мислення, вчать терпіння і здатні зайняти малюка на багато годин. Кумедно, що вчені давно дійшли висновку, що подібна активність корисна і в дорослому віці, але солідні дядьки та тітоньки рідко готові відкрито дістати книжку-розмальовку на публіці. Спеціально для них розробники створили чудову гру Colorfy.

Додаток містить масу шаблонів та інструментів для створення красивих малюнків, а також тішить слух розслаблюючою музикою. Якщо зацікавилися, радимо пошукати в мережі зламану версію, де всі шаблони доступні відразу ж, а не купуються за додаткову плату.

№3 – Stardew Valley



Що може бути розслаблюючішим, ніж робота з облаштування своєї ділянки землі? Звісно, ​​віртуальної – реальним дачником захоче стати не кожен. Але в Stardew Valley весь господарський клопіт реалізований настільки цікаво, що вам доведеться буквально змушувати себе відірватися від цієї гри. У руках геймера виявляється занедбана ферма, яку він повинен упорядкувати, беручи участь у житті сусіднього містечка. Тут цікавий сюжет та море різних активностей: можна розвивати сад, тримати господарство, опанувати ремесло, добувати ресурси, рибалити або й зовсім зіграти з кимось весілля. Неквапливий, але насичений геймплей роблять Stardew Valley однією з найкращих ігор-ферм в історії.

№2 – Alto’s Odyssey та Alto’s Adventure



Спокійні ігри на Андроїд та жанр раннерів, що може бути між ними спільного? Але в серії Alto’s немає звичних нервів через необхідність протриматися якнайдовше і поставити рекорд балів. Всі ці жанрові особливості на місці, але медитативна музика і приємна графіка з пейзажами, що зачаровують, створюють атмосферу затишку і спокою. А якщо ви хочете взагалі відмовитися від змагального аспекту – увімкніть режим Дзен і спускайтеся з гори без будь-яких відволікаючих елементів. Творці Alto’s подбали про сюжет та персонажів – тут немає місця нудьзі та одноманітності, тут просто ніхто і нікуди не поспішає.

№1 – Sky: Діти світла



Sky: Діти світу – неймовірно гарна гра. Вона перенесе вас у світ, позбавлений зірок, де треба знову запалити небосхил, граючи за головного героя який вміє літати. Для цього доведеться досліджувати загадкові території, вибирати сюжет і об’єднуватися з іншими гравцями, щоб збирати вогники. Головна принада Sky саме в кооперативі: тут немає ні змагання за лідерство, ні навіть чату – все спілкування відбувається мовою жестів. Ігровий процес сповнений радістю, а після фінальної сцени – справжній катарсис, який не дарує жодна безкоштовна мобільна гра. Рекомендуємо.