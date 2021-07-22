Експерти розповіли, чи можна замінити ноутбук смартфоном на Android

Розповідаємо, як зробити зі смартфона міні-ноутбук і які аксесуари, додатки і сервіси для цього знадобляться.





Щороку мобільні технології приносять щось нове і оригінальне в свою сферу. Обчислювальна потужність смартфонів зростає, сьогодні топові чіпсети від Snapdragon порівнянні з чіпами Intel Core i5, які широко застосовуються в ноутбуках і ПК середнього цінового сегмента.

Таким чином, ідея використовувати Android-смартфон як заміну портативного комп’ютера не така вже й дурна і примітивна думка. Компанія Samsung вже зробила спроби в цьому напрямку, випустивши в 2017 році док-станцію DeX, яка перетворює деякі моделі лінійки Galaxy в подобу ПК.

В даний час існує декілька способів зробити портативний комп’ютер зі смартфона, використовуючи деякі гаджети і вбудовані функції в самій операційній системі Android.

Десктопний режим

Перед тим, як купувати маленький портативний монітор і кабель USB-C / HDMI , переконайтеся, що ваш телефон підтримує Desktop Mode – так званий режим робочого столу. Не всім ця функція доступна. Список пристроїв з її підтримкою невеликий, але він поступово розширюється. Сьогодні в нього входять:

серія Samsung Galaxy S8 і вище;

серія Samsung Galaxy Note8 і вище;

серія Huawei Mate 10/10 Pro до Mate 30 включно;

серія Huawei P20 / P20 Pro до P40 / P40 Pro включно;

Honor Note 10 / View 20;

Motorola Edge +.

Якщо ви не знайшли свого телефону в списку, не варто впадати у відчай, тому що розширити його функціонал до настільного ПК все одно можна. Звичайно, він уже не стане подобою ноутбука на Chrome OS, але працювати на ньому з підвищеною зручністю ви зможете.

Якщо ваш телефон в наведеному списку присутній, все, що залишилося зробити – це дублювати його робочий екран на дисплей більшої діагоналі. Як варіант можна задіяти функцію віддзеркалення.

Периферійні пристрої

Необхідна хоча б мінімальна периферія, тобто миша і клавіатура як для будь-якого комп’ютера. Без них продовжувати експерименти немає сенсу. Звичайно, у смартфона є перевага у вигляді сенсорного екрану, який можна використовувати для введення інформації, але в роботі з текстом це вкрай незручно. Тому озброюємось наступними аксесуарами.

Док станція

Якщо ви плануєте завжди працювати в певному місці, наприклад, за офісним столом, корисним придбанням стане док-станція. Вона допоможе організувати робочий простір зручним чином. Пристрій порадує свого власника наявністю декількох роз’ємів USB і слотом для підключення карт пам’яті.

Також док-станція вміє заряджати смартфон при підключенні до зовнішнього дисплею, а це дуже важливий момент: при безперервній роботі батарея без додаткової зарядки буде витрачатися дуже інтенсивно. При звичайному використанні смартфона такого не відбувається, до винятків можна віднести мобільні ігри.

Клавіатура і миша

Зовнішня периферія – клавіатура і миша – необхідні для продуктивної роботи. При маленькому екрані вони дозволяють вводити інформацію в рази швидше. Працювати з текстом стає набагато приємніше, а екранна клавіатура не закриває огляд.

Найкраще придбати бездротову периферію. У продажу представлено безліч моделей Bluetooth-клавіатур і мишей з хорошою ергономікою і стабільним зв’язком. Бувають клавіатури з вбудованою підставкою. Така модель вирішує одну з нагальних проблем: як і на чому кріпити свій телефон, щоб було зручно працювати.

Швидка зарядка чм зовнішній акумулятор

Навіть при наявності док-станції телефону в обов’язковому порядку знадобиться джерело енергії. Це може бути або адаптер з функцією швидкої зарядки, який ви підключите до найближчої розетки, або повербанк. Який з варіантів вибирати, залежить від того, де ви проводите велику частину часу.

Якщо робота передбачає перебування в офісі, то вибирайте якісний зарядний пристрій, сумісний з телефоном. Тоді прямо під час використання він буде підживлюватися від мережі. Якщо ж діяльність пов’язана з постійною зміною локацій, ідеальним варіантом стане повербанк з великою ємністю.

Гарнітура з функцією шумозаглушення

Цей аксесуар не відноситься до обов’язкових. Але якщо вам знадобиться зосередитися на роботі, то хороша гарнітура з якісним шумодавом позбавить від дратівливих звуків із зовні.

Не всі звикли працювати в тиші. Комусь зосередитись допомагає музика, а комусь білий шум. Гарнітура в будь-якому випадку створить відповідний настрій.

Корисні додатки

Аксесуарів набралося достатньо, питання з підзарядкою телефону вирішене. Переходимо до наступного кроку. Розширити програмні можливості телефону і налаштувати його для вашої роботи допоможе встановлення додаткових додатків з Play Market. Найчастіше в хід йдуть аналоги Word або Excel з Windows або MacOS.

Google документи, таблиці та презентації

Це безкоштовний пакет офісних програм від Google. Документи, Презентації та Таблиці – основа для виконання багатьох офісних і виробничих завдань. Їх можливості важко переоцінити, а функціонал досяг того, що вони можуть скласти пряму конкуренцію платним продуктам від Microsoft.

Інтеграція з Google Диском спрощує спільну роботу з колегами і партнерами.

Microsoft Office

Якщо ви віддаєте перевагу звичному класичному набору програм, встановіть на телефон пакет умовно безкоштовних офісних додатків від Microsoft. Їх інтерфейс дуже близький до того, що ми звикли бачити на комп’ютері, в них використовуються ті самі команди.

Мобільний пакет від Microsoft підтримує інтеграцію з хмарним сховищем One Drive. Це зручне рішення для спільної роботи з файлами.

Основний функціонал надається безкоштовно. Для деяких функцій потрібна підписка на Microsoft 365.

Google Календар

Додаток Календар незамінний для організації розкладу, планування зустрічей і заходів. У нього є вбудована можливість відправляти запрошення на зустрічі. Також він нагадає про дедлайни. Він простий і зручний у використанні, синхронізується на всіх пристроях. З ним неможливо пропустити жодну важливу подію.

Skype

Зручний додаток для відеоконференцій стане у пригоді кожному віддаленому працівникові. Skype – один з найбільш відомих варіантів. Через Skype можна дзвонити і на звичайні телефонні номери, але цей вид зв’язку платний.

У Skype багато альтернатив. Великою популярністю останнім часом користується Zoom.

Додатки для спільної роботи

Майже всі популярні додатки для спільної роботи мають мобільні версії. Принаймні, Asana, Slack, Trello, Monday і Microsoft Teams точно представлені в Play Store. Якщо у вашій компанії використовується інший сервіс, отримати до нього доступ можна через браузер Chrome.

Браузер знадобиться і для інших цілей, наприклад, щоб скористатися службами, які не мають мобільних версій. Chrome – найбільш популярний браузер для виходу в інтернет з Android. Не влаштовує Chrome? Не біда, на ваш вибір є купа інших браузерів.

Google Chrome швидкий браузер

Скажемо ноутбукам бувай-бувай?

Є операції підвищеної складності, наприклад, обробка фото та відеомонтаж. Для них так чи інакше знадобиться настільний комп’ютер або потужний ноутбук з повноцінною архітектурою процесора. Але повсякденні нескладні завдання в принципі можна виконувати і на телефоні.

Існує ймовірність, що в майбутньому всі робочі завдання будуть вирішуватися за допомогою телефону.