Експерт розповів основні причини “глюків” смартфонів на Android
Буває таке: телефон, який раніше літав, раптом починає “гальмувати” і “зависати”. Ну, просто як старенький дідусь! Погляньмо, чому таке відбувається і що з цим можна зробити.
Отже, чому наш вірний друг став таким повільним?
Ось найчастіші причини:
- “Старість” телефону. Щороку виходять нові версії Android та всякі гарні оболонки, а вони вимагають більше сил від телефону. І ось, ваш дідок уже не тягне.
- Що робити?
- Тут, на жаль, нічого не вдієш. Просто не ставте нові версії Android, якщо телефон вже старенький.
- Ну, і пам’ятайте: бюджетні телефони “старіють” швидше, флагмани – повільніше.
2. Система глючить. Буває, Android видає помилки, і телефон починає “гальмувати”.
- Що робити?
- Регулярно перевіряйте та ставте оновлення системи.
- Зайдіть в “Параметри” → “Система та оновлення” → “Оновлення ПЗ”.
3. Програми “зростають”. Ігри стають все красивішими, додатки – все “розумнішими”, і все це вимагає більше ресурсів.
- Що робити?
- В ідеалі купити новий телефон.
- Але якщо поки що не виходить, то:
- Поставте “легкі” версії програм (наприклад, Facebook Lite).
- Вимкніть будь-які непотрібні “красивості” в налаштуваннях програм.
- Використовуйте соціальні мережі через браузер, а не через програми.
- Знайдіть програми-замінники, які “їдять” менше ресурсів.
4. Мало “оперативки”. “Оперативка” – це як стіл, на якому телефон працює. Якщо стіл маленький, то все починає “гальмувати”.
- Що робити?
- Тут, на жаль, “стіл” не збільшиш.
- Але можна спробувати:
- Увімкнути розширення пам’яті (якщо така функція є).
- Закривати програми, якими не користуєтесь.
- І знову ж таки, користуватися “легкими” версіями додатків.
Телефон захаращується? Давай наведемо лад!
Телефон – це як квартира. Якщо довго не прибирати, то і дихати нема чим, і речі не знайти. Так і з телефоном – накопичиться всяке “сміття”, і воно починає “гальмувати”. Давайте розберемося, як навести лад!
Отже, чому телефон починає “гальмувати” через всякий мотлох?
Ось найчастіші причини:
- Кеш це як пил під диваном. Начебто не видно, а місця займає багато.
- Що робити?
- Перезавантажте телефон – це як провітрити квартиру.
- Використовуйте вбудоване “прибирання” (наприклад, “Звільнити” в налаштуваннях).
- Зайдіть у кожну програму і почистіть там “пил” (кеш).
2. Мало місця – це як забита шафа. Нічого не знайти, і все заважає.
- Що робити?
- Звільніть місце, як у шафі – викиньте непотрібні речі.
- Видаліть старі фотографії, відео, програми.
- Перенесіть все, що можна, на карту пам’яті або у хмару.
- Використовуйте “прибирання” в налаштуваннях телефону.
3. Фонові процеси це як сусіди, які шумлять. Начебто не видно, а заважають.
- Що робити?
- Відключіть автооновлення програм — це як попросити сусідів бути тихішим.
- Забороніть програмам працювати у фоні – це як закрити двері до кімнати.
- Обмежте синхронізацію даних – це як вимкнути зайві лампочки.
4. Помилки це як плями на килимі. Начебто дрібниця, а неприємно.
- Що робити?
- Зробіть “генеральне прибирання” – скиньте телефон до заводських налаштувань (але не забудьте зберегти всі важливі речі!).
- Перед цим зробіть резервну копію – це як сфотографувати квартиру перед ремонтом.
Телефон “гальмує” від спеки чи “втомився” від старості? Розберемося!
Знаєте, друзі, буває таке: телефон, який раніше літав, раптом починає “гальмувати” та “зависати”. Чи то йому спекотно, чи то вже старенький став. Давайте розберемося, чому таке трапляється і що з цим робити.
Телефон “смажиться” та “гальмує”?
Сучасні телефони це як маленькі комп’ютери. І, як і комп’ютери, вони можуть перегріватись. Коли телефон “смажиться”, він починає “гальмувати”, щоб не згоріти. Це називається “тротлінг”.
- Як це виглядає:
- Телефон повільно працює.
- Екран “гальмує”.
- Ігри “зависають”.
- Особливо це часто буває, коли довго граєте, дивіться відео у високій якості або користуєтеся навігатором.
Що робити?
- Не користуйтеся телефоном під час заряджання.
- Не залишайте на сонці.
- Зніміть чохол, коли граєте.
- Зменшіть яскравість екрана.
- Якщо телефон сильно нагрівся, дайте йому охолонути.
Батарейка “втомилася”?
Батарейка в телефоні, як і будь-яка інша, згодом “старіє”. Вона втрачає свою ємність, і телефон починає працювати гірше.
- Як це виглядає:
- Телефон швидко розряджається.
- Часто вмикається режим енергозбереження.
- Телефон може раптово вимкнутись.
Що робити?
- На жаль, батарейка не “молодіє”.
- Її треба міняти.
- Зверніться до сервісного центру.
Пара порад наостанок:
- Слідкуйте за температурою телефону.
- Не залишайте телефон на морозі або на сонці.
- Не розряджайте батарейку “в нуль”.
- Використовуйте оригінальну зарядку.
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