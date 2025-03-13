Експерт розповів основні причини “глюків” смартфонів на Android

Буває таке: телефон, який раніше літав, раптом починає “гальмувати” і “зависати”. Ну, просто як старенький дідусь! Погляньмо, чому таке відбувається і що з цим можна зробити.

Отже, чому наш вірний друг став таким повільним?

Ось найчастіші причини:

“Старість” телефону. Щороку виходять нові версії Android та всякі гарні оболонки, а вони вимагають більше сил від телефону. І ось, ваш дідок уже не тягне.

Що робити?

Тут, на жаль, нічого не вдієш. Просто не ставте нові версії Android, якщо телефон вже старенький.

Ну, і пам’ятайте: бюджетні телефони “старіють” швидше, флагмани – повільніше.

2. Система глючить. Буває, Android видає помилки, і телефон починає “гальмувати”.

Що робити?

Регулярно перевіряйте та ставте оновлення системи.

Зайдіть в “Параметри” → “Система та оновлення” → “Оновлення ПЗ”.

3. Програми “зростають”. Ігри стають все красивішими, додатки – все “розумнішими”, і все це вимагає більше ресурсів.

Що робити?

В ідеалі купити новий телефон.

Але якщо поки що не виходить, то:

Поставте “легкі” версії програм (наприклад, Facebook Lite).

Вимкніть будь-які непотрібні “красивості” в налаштуваннях програм.

Використовуйте соціальні мережі через браузер, а не через програми.

Знайдіть програми-замінники, які “їдять” менше ресурсів.

4. Мало “оперативки”. “Оперативка” – це як стіл, на якому телефон працює. Якщо стіл маленький, то все починає “гальмувати”.

Що робити?

Тут, на жаль, “стіл” не збільшиш.

Але можна спробувати:

Увімкнути розширення пам’яті (якщо така функція є).

Закривати програми, якими не користуєтесь.

І знову ж таки, користуватися “легкими” версіями додатків.

Телефон захаращується? Давай наведемо лад!

Телефон – це як квартира. Якщо довго не прибирати, то і дихати нема чим, і речі не знайти. Так і з телефоном – накопичиться всяке “сміття”, і воно починає “гальмувати”. Давайте розберемося, як навести лад!

Отже, чому телефон починає “гальмувати” через всякий мотлох?

Ось найчастіші причини:

Кеш це як пил під диваном. Начебто не видно, а місця займає багато.

Що робити?

Перезавантажте телефон – це як провітрити квартиру.

Використовуйте вбудоване “прибирання” (наприклад, “Звільнити” в налаштуваннях).

Зайдіть у кожну програму і почистіть там “пил” (кеш).

2. Мало місця – це як забита шафа. Нічого не знайти, і все заважає.

Що робити?

Звільніть місце, як у шафі – викиньте непотрібні речі.

Видаліть старі фотографії, відео, програми.

Перенесіть все, що можна, на карту пам’яті або у хмару.

Використовуйте “прибирання” в налаштуваннях телефону.

3. Фонові процеси це як сусіди, які шумлять. Начебто не видно, а заважають.

Що робити?

Відключіть автооновлення програм — це як попросити сусідів бути тихішим.

Забороніть програмам працювати у фоні – це як закрити двері до кімнати.

Обмежте синхронізацію даних – це як вимкнути зайві лампочки.

4. Помилки це як плями на килимі. Начебто дрібниця, а неприємно.

Що робити?

Зробіть “генеральне прибирання” – скиньте телефон до заводських налаштувань (але не забудьте зберегти всі важливі речі!).

Перед цим зробіть резервну копію – це як сфотографувати квартиру перед ремонтом.

Телефон “гальмує” від спеки чи “втомився” від старості? Розберемося!

Знаєте, друзі, буває таке: телефон, який раніше літав, раптом починає “гальмувати” та “зависати”. Чи то йому спекотно, чи то вже старенький став. Давайте розберемося, чому таке трапляється і що з цим робити.

Телефон “смажиться” та “гальмує”?

Сучасні телефони це як маленькі комп’ютери. І, як і комп’ютери, вони можуть перегріватись. Коли телефон “смажиться”, він починає “гальмувати”, щоб не згоріти. Це називається “тротлінг”.

Як це виглядає:

Телефон повільно працює.

Екран “гальмує”.

Ігри “зависають”.

Особливо це часто буває, коли довго граєте, дивіться відео у високій якості або користуєтеся навігатором.

Що робити?

Не користуйтеся телефоном під час заряджання.

Не залишайте на сонці.

Зніміть чохол, коли граєте.

Зменшіть яскравість екрана.

Якщо телефон сильно нагрівся, дайте йому охолонути.

Батарейка “втомилася”?

Батарейка в телефоні, як і будь-яка інша, згодом “старіє”. Вона втрачає свою ємність, і телефон починає працювати гірше.

Як це виглядає:

Телефон швидко розряджається.

Часто вмикається режим енергозбереження.

Телефон може раптово вимкнутись.

Що робити?

На жаль, батарейка не “молодіє”.

Її треба міняти.

Зверніться до сервісного центру.

Пара порад наостанок: