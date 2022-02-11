Експерти розповіли, чим ОС Windows 11 краща Windows 10

Нещодавно вийшла Windows 11, однак, поки що вона трохи сирувата для використання. Десь за півроку, а, може, й рік система вже масово використовуватиметься.





А поки що? Можна підбити деякі підсумки і виділити плюси Windows 11 у порівнянні з попередньою версією.

Завищені системні вимоги

Windows 11 не встановиться на морально застарілий комп’ютер. Тут є два плюси:

операційну систему не будуть ставити на слабкі ноутбуки;

чим менше пристроїв, тим краще підтримка.

Windows 11 не потрібно буде підтримувати застаріле залізо — у цьому, безперечно, є великий плюс: менше проблем із драйверами та новими пристроями.

Сучасний дизайн

З моменту випуску 10 версії минуло вже майже 7 років і дизайн вже морально застарів. У Windows 11 він свіжіший, перероблений і функціонал. Нова версія операційної системи стала більш зручною, також з’явилися нові можливості.

Перероблено меню «Пуск»: тепер воно несе дійсно користь, ніж незручності. Приділено увагу різним віджетам, які можна гнучко підлаштувати під себе.

Покращення продуктивності та стабільності

Більш грамотно опрацьовано багатозадачність. Великий пріоритет отримують програми, з якими працює користувач. Браузер EDGE теж став кращим: тепер він уміє вивільняти ресурси для тих вкладок, які зараз не використовуються, переводячи їх в сплячий режим.

Та й сама Microsoft заявляє, що система буде використовувати менше ресурсів, ніж Windows 10. Більш детально опрацьований офіційний магазин Microsoft Store, який не отримав особливої ​​популярності у Windows 10.

Запуск Android додатків

Зараз, щоб запустити програму для Android на персональному комп’ютері, потрібно ставити додаткове ПЗ – емулятор. У Windows 11 можна буде запускати .apk файли без сторонніх програм.

Покращена безпека

Обов’язковою системною вимогою для встановлення Windows 11 є вбудований криптопроцесор TPM 2.0, який присутній тільки на сучасних материнських платах.

В даному випадку криптографічна безпека буде забезпечена на апаратному рівні, що захистить Windows 11 від різних вразливостей та атак набагато якісніше.

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