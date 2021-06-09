Експерти розповіли, що робити якщо гальмує інтернет на смартфоні

Дуже часто буває, що інтернет на смартфоні починає гальмувати. У цій статті ми розглянемо основні проблеми зі швидкістю інтернету через підключення до мобільної мережі.





Можливо, це допоможе комусь вирішити свої проблеми з інтернетом. Для початку, давайте розглянемо основні причини, чому доступ до мережі може гальмувати в смартфоні:

1. Велика відстань до найближчої базової станції. Як правило, про це свідчить те, скільки паличок біля назви мобільного оператора.

Чим їх більше, тим зв’язок має бути краще.

Подивитися відстань до найближчої базової станції можна за допомогою різних додатків, наприклад «Стільникові вишки, локатор»

2. Тип підключення також впливає: максимальний в Україні на сьогоднішній день це 4G (LTE), але буває, що смартфон підключається за застарілою технологією 3G або навіть 2G. Про це говорить напис в рядку стану. Він може бути таким: 4G, LTE, 3G, 2G, Edge (або просто E) і GPRS.

3. Смартфон морально застарів, відбулася деградація flash-пам’яті. Варто розуміти, що сучасні програми на морально застарілому пристрої будуть в цілому загальмовувати як інтернет, так і весь смартфон.

4. Смартфон занадто перевантажений: включено занадто багато додатків, які підключені до мережі, наразі відбувається оновлення операційної системи або додатків.

Що робити якщо гальмує інтернет на смартфоні?

Перевірити як далеко знаходиться найближча антена.

Для цього є додатки: Opensignal, Стільникові вишки, Покриття, Базові станції. В ідеалі, гарна якість сигналу буде якщо вишка знаходиться на відстані до 200 метрів або до 500, але по прямій. Рекомендуємо також перевести смартфон кілька разів в «режим польоту» (авіарежим) і подивитися чи не переключиться він на найближчу антену. Такий маневр іноді допомагає не тільки в плані перемикання, але і в плані зміни осередку (соти).

Також можна спробувати змінити свою локацію. Якщо інтернет погано працює в квартирі або в будинку, то можна спробувати залишити заявку оператору зв’язку. Устаткування зараз найчастіше загальне, і якщо проблема в тому, що «Vodafone не ловить, а Київстар ловить нормально» може бути в тому, що Vodafone виділив на поточну базову станцію менше осередків, ніж Київстар. Іноді, питання вирішується запитом до оператора.

Для віддалених регіонів тут вже треба придивитися до різних підсилювачів сигналу мобільного зв’язку. Також іноді інтернет ледве ледве працює на 4G (LTE), то можна спробувати переключитися в налаштуваннях на 3G або навіть 2G (щоб хоч пошту перевірити чи отримати повідомлення в месенджері).

Також рекомендуємо перевірити об’єм вільного місця на пристрої: чим його менше, тим в цілому буде гальмувати все, в тому числі й інтернет. Також необхідно перевірити, які програми в даний момент можуть «витрачати» мережу. Для цього, потрібно поставити додаток All Connections:

Додаток покаже всі поточні з’єднання.

І вивантажити невикористовувані програми.

Також можна тимчасово перевести смартфон в «режим польоту» (авіарежим) і можливо проблема з гальмами інтернету куди-небудь піде (таке буває, можна спробувати провести процедуру кілька разів, можливо базова станція видасть апарату іншу соту).

Якщо нічого не допомагає – можна спробувати зробити жорстке скидання в налаштуваннях. Попередньо потрібно зберегти всі дані і запам’ятати, які програми були встановлені.

Також варто розуміти, що на морально застарілому пристрої інтернет швидко не буде працювати: на швидкість мережі також впливає кількість оперативної пам’яті і потужність процесора. Адже інтернет розвивається настільки бурхливо, що часом сайти на старому комп’ютері будуть відкриватися дуже повільно. Інколи 4G (LTE) працює дуже погано, а 3G буде краще і можна переключитися з 4G на 3G в налаштуваннях пристрою.