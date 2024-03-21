В Україні набуває популярності “цифровий детокс”: головні правила

Друг не відповідає на повідомлення всі вихідні? Не зліться на нього: можливо він на цифровому детоксі! Це явище стало доволі поширене в Україні протягом останніх місяців. Давайте розбиремось що це на справді.

Вчені стверджують, що залежність від соціальних мереж і телефону загалом – нічим не відрізняється від алкогольної або наркотичної. Саме тому дедалі більше українців влаштовують собі “цифровий детокс”, оскільки контролювати себе частково, звісно ж, не вдається через сповіщення, що надходять.

Хочете дізнатися, як робити це правильно?

5 головних принципів такого детоксу:

Періодично потрібно відключатися назовсім. І звичайно, в цьому допоможе зміна обстановки, наприклад, поїздка на природу. Потрібно вибудовувати кордон між особистим життям і роботою.

Якщо ви керівник – прищепіть корисну звичку підлеглим: до/після робочого дня і у вихідні роботи немає.

– прищепіть корисну звичку підлеглим: до/після робочого дня і у вихідні роботи немає. Якщо ви підлеглий – встановіть для себе правила і попередьте колег, що всі питання вирішуються в робочий час.

– встановіть для себе правила і попередьте колег, що всі питання вирішуються в робочий час. Якщо ви колега – уточніть в інших, чи приємно їм спілкуватися в неробочий час, і вирішіть це ж питання для себе.

Встановіть особистий ліміт. Складіть для себе розклад, коли ви можете “позависати” в телефоні, а коли від нього варто відмовитися. Наприклад, перед сном краще почитати або послухати корисний подкаст. Придумайте для себе мету, через яку ви відмовляєтеся від “зомбування” телефоном. Наприклад, ви хочете провести час із сім’єю/зробити справи, які давно відкладали/хочете за один день “проковтнути” цікаву книжку тощо. Нехай стрічка стане для вас нагородою за щось. Наприклад, дуже популярна практика: закінчити 3 корисні справи, а потім 30 хвилин насолоджуватися контентом.

Звісно, одному пізнати “цифровий детокс” дуже складно. Влаштуйте його в компанії друзів: так ви зможете контролювати один одного і підтримувати. І так, хто ж вас потривожить під час детоксу, якщо він у всій компанії?