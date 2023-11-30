Названо найкращі Android-додатки в 2023 році

Віце-президент і генеральний директор Google Play Сем Брайт оголосив імена переможців щорічної премії Google Play Best of 2023 Awards. Повний список було опубліковано в блозі компанії.

Так, найкращим додатком у США було визнано Imprint: Learn Visually. Це освітній застосунок із короткими візуальними уроками різних профілів. Найкращою грою 2023 року стала Honkai: Star Rail, фантастичний екшен з елементами RPG від авторів Genshin Impact.

Найкращим додатком для різних типів пристроїв визнали Spotify, музичний сервіс, який дає змогу слухати музику та подкасти на будь-якому пристрої. Переможцем у категорії “Найкраща гра для різних типів пристроїв” стала OUTERPLANE, аніме-стратегія, що працює без збоїв на різних платформах.

ChatGPT було визнано найкращим додатком за версією користувачів, а найкращою грою на думку користувачів стала MONOPOLY GO!, мобільна версія класичної настільної гри.

Крім того, у 2023 році з’явилися нові категорії, серед яких “Найкраще зі штучним інтелектом”. Найкращим подібним додатком став Character AI: AI-Powered Chat, що дає змогу користувачеві створювати АІ-персонажів і спілкуватися з ними.