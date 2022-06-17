Присяжний пояснив, чому Ембер Герд програла суд з Джонні Деппом

Один із семи присяжних засідателів, які ухвалювали рішення у справі між Джонні Деппом та Ембер Герд, дав інтерв’ю телешоу “Доброго ранку, Америка”. У ньому чоловік пояснив, чому він та його колеги присудили перемогу Деппу.





Все просто – Герд їх не переконала:

Її виступи були неправдоподібними. Здавалося, вона може перемикати свої емоції. Відповідаючи на одне запитання, вона плакала, а за дві секунди перемикалася на крижаний спокій. Це виглядало неприродно.

Крім того, команда актриси не змогла довести, що Депп застосовував до своєї колишньої дружини фізичне насильство.

У них були суперечки між чоловіком та дружиною. Вони обидва кричали один на одного. Це не робить когось із них правим чи винним. Це те, до чого призводять майже будь-які суперечки. Однак не було жодних доказів, які б підтверджували її слова про фізичне насильство.

На думку присяжного засідателя, Ембер перебільшувала та відверто брехала, коли виставляла Джонні агресором. Інакше виникало дуже багато запитань до її показань:

Якщо ваш чоловік вас б’є і виступає агресором, то навіщо ви даруєте йому ніж? Якщо ви дійсно хочете допомогти Джонні Деппу зав’язати з наркотиками, чому ви вживаєте наркотики разом із ним? Якщо ви змішуєте алкоголь та марихуану, то зазвичай це закінчується тим, що ви втрачаєте свідомість. Ми довго обговорювали, що багато наркотиків, які, за її словами, він вживав, були дурманливими. А під дією наркотиків ви зазвичай не стаєте агресивним. Ви стаєте зомбі.

Ось ще одна нестиковка, яку помітили присяжні:

Захист підвів Херд, сказавши, що акторка ніколи не виходить на вулицю без макіяжу. І все ж таки вона пішла подавати заборонний судовий позов без макіяжу. І так вийшло, що її фотограф був із нею. Все це дуже важко повірити.

Що ж до фотографії, на якій Ембер зображена нібито з синцями, то в цьому випадку присяжні не змогли визначити, чи справжнє фото, чи перед ними результат монтажу та фотошопу.

Проте найсильніше на засідателів вплинула історія з 7 мільйонами доларів, які Херд мала перерахувати до благодійних організацій. У суді показали інтерв’ю актриси голландському телебаченню, в якому вона заявила, що вже пожертвувала потрібну суму. Проте згодом з’ясувалося, що це не так. При цьому актриса не вигадала нічого розумнішого, ніж заявити, що “обіцянка пожертвувати кошти і сама пожертва – це синоніми і по суті те саме”.

Справа в тому, що вона взагалі не віддала більшу частину цих грошей. Це було нещиро.

Ну а фінальну точку у формуванні позиції присяжних поставила команда Ембер Герд — за словами чоловіка, адвокати поводилися непрофесійно, постійно обривали свідків і будь-що намагалися витягнути потрібну відповідь. Сам присяжний назвав такий підхід “гострі лікті замість гострих питань”.