Власники PlayStation безкоштовно отримають доступ до Apple TV +

Дві провідні технологічні компанії об’єдналися для проведення спеціальної акції, пропонуючи користувачам консолі PlayStation безкоштовний доступ до двох популярних потокових сервісів. Ця унікальна пропозиція дозволяє власникам PlayStation 4 і 5 насолодитися тримісячним пробним періодом онлайн-платформи Apple для перегляду фільмів, триватиме до 31 січня 2024 року.

Крім того, ця співпраця розширює ексклюзивну угоду для власників PlayStation 5 з відомим музичним стрімінговим сервісом, що діятиме до 15 листопада 2024 року. Нові користувачі цього сервісу отримають шість місяців безкоштовного доступу, а поточні передплатники зможуть користуватися додатковими п’ятьма місяцями безкоштовно.

Щоб скористатися цими пропозиціями, користувачам потрібно завантажити та запустити відповідні додатки стрімінгового сервісу на своїх консолях і увійти в систему за допомогою свого облікового запису. Ті, хто ще не має облікового запису, можуть зручно створити його під час процесу налаштування.

Однак важливо зазначити, що певні регіони виключені з цієї акції.