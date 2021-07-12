Названо ігри з неймовірною графікою для Android-смартфонів у 2021 році

Головна прикраса будь-якої гри і справжнє випробування для «заліза» телефону – це, звичайно, крута графіка. Яким би крутим не був геймплей, від реалістичної картинки виграє абсолютно будь-який проект!





Ми вибрали ігри з кращою графікою на Андроїд в 2021 році – цей рейтинг спеціально для тих, хто хоче перевірити топові характеристики свого смартфона в ділі.

№10 – CarX Drift Racing 2

Де класна картинка точно має значення, то це в гонках. Особливо якщо вони присвячені динамічним заїздам в стилі дрифт з ревучими моторами і паруючими на асфальті шинами. CarX Drift Racing 2 порадує всіх любителів реалізму – кожна машина тут виглядає як справжня. І це враження посилюється, коли справа доходить до тюнінгу, адже міняти можна не тільки деталі і обшивку, але навіть елементи всередині салону.

Реальним відчувається і водіння: у автомобілів є вага, інерція, на їзду впливає тиск в шинах, покриття, по якому ви їдете, і безліч інших чинників. До такого рівня опрацювання далеко більшості гонок з ПК. Додайте сюди одиночну кампанію, мультиплеер, різноманітні траси, клубні заїзди і отримаєте практично ідеальний гоночний симулятор, від якого складно відірватися.

№9 – LifeAfter

Без хорошого проекту на тему зомбі-апокаліпсису топ ігор на Андроїд з кращою графікою навряд чи відбувся б. Хоча LifeAfter в нашому рейтингу дивує не стільки якістю картинки, скільки масштабом того, що відбувається. Перед гравцем розкривається безпрецедентний за своїми розмірами світ, який пережив навалу живих мерців.

Вам доведеться взяти на себе роль одного з тих, що вижили, озброїтися і відправитися по рейках захоплюючого сюжету, де доведеться і постріляти, і поїздити на різній техніці, і навіть побудувати власний будинок. На карті повно активностей, можна вивчати світ соло, а можна скооперуватися з приятелями. Ну а любителям помірятися скілами з іншими гравцями безумовно зайде PVP-зона. Чим подвійно радує LifeAfter – все це безкоштовно.

№8 – The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls – найпопулярніша серія РПГ з мільйонами шанувальників по всьому світу. Мобільна Blades, звичайно, далека по епічності від номерних частин зі старших платформ, проте з нею все одно можна зануритися в улюблений всесвіт в очікуванні TES 6. Тут дійсно хороша графіка, яка не сильно поступається Скайріме: обладунки та зброю виглядають здорово, крізь склепіння підземель пробиваються промені світла, а магія ефектно спалює монстрів.

Що стосується геймплея, то зірок з неба не хапає, але і нудною гру точно не назвеш. Створивши собі персонажа, ви опинитеся в місті, що постраждало від вторгнення. Виконуючи місії і отримуючи ресурси, ви зможете відбудувати його заново. Зведете кузню – буде доступна крута броня, відновите лавку алхіміка – до ваших послуг зілля і отрути. Ще належить займатися дослідженням локацій, зачисткою підземель від монстрів, і прокачуванням персонажа, яке сильно позначається на боях з іншими гравцями на мультиплеєрній арені. Коротше, в Blades є все, щоб порадувати фанатів серії.

№7 – Sky: Children of the Light

Якщо хочеться по-справжньому атмосферної гри на Андроїд з гарною графікою, то обов’язково варто спробувати пригодницьку Sky: Children of the light. Вона пропонує медитативну і розслаблюючу подорож по казковій країні під приємну музику. Кожен шматочок ігрового простору тут, подібно намальованій картині, здається художнім шедевром. Вітер колише плащ персонажа, з-під ніг летить пісок, з неба нависають надбудови з хмар, а портали ведуть в інші світи.

З піщаних гірок можна ковзати вниз або активувати енергію і мчати по небу. По ходу гри вам будуть зустрічатися різні персонажі, які розповідають свої маленькі зворушливі історії. Також ви неодмінно натрапите на інших гравців, з якими можна спілкуватися за допомогою жестів, що додає життя цьому дуже атмосферному ігровому світу.

№6 – Dragon Raja

Розробники Dragon Raja вирішили створити мобільну MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game, масова багатокористувацька онлайнова рольова гра) з найкращою графікою і для цього озброїлися движком Unreal Engine 4. Про те, наскільки добре у них це вийшло, буде свідчити ваш розпечений смартфон. Світ Dragon Raja вийшов дуже красивим і повним деталей, в тому числі інтерактивних. Сучасні технології на кшталт автомобілів і комп’ютерів є сусідами тут з типовими фентезійних елементами – мечами, магією, драконами.

Як і будь-яка хороша рольова гра, Dragon Raja пропонує великий простір для створення персонажа, на розвиток якого впливає цікава система карми – кожен ваш вибір при проходженні сюжету буде давати свої бонуси. Є чим зайнятися тут і крім квестів: Данжі, екіпірування, Маунт, вихованці, покупка власного будинку і навіть одруження – нудьгувати точно не доведеться.

№5 – World of Tanks Blitz

World of Tanks – гра, назва якої прекрасно відома кожному вітчизняному геймеру. І це той рідкісний випадок, коли мобільна версія Blitz вийшла не менш якісною, ніж основна. Так, тут все швидше і простіше, але основний концепт залишився незмінним – разом з союзним взводом потрібно знищити ворожий, використовуючи багатий арсенал з танків, САУ і артилерії.

Blitz може похвалитися відмінною картинкою – вся техніка гри зроблена відповідно до реальних прототипів, а полями битв хочеться милуватися, особливо якщо виставити максимальну якість графіки в налаштуваннях. Головною фішкою тут як і раніше залишається відточений геймплей, де все залежить від вашої особистої майстерності, командної взаємодії та розуміння нюансів поводження з танком, який ви вибрали.

№4 – Pascal’s Wager

Дивлячись на Pascal’s Wager, відразу розумієш, чим надихалися її творці – це знайома всім хардкорщикам серія Dark Souls. Гравець опиняється в світі темного фентезі, в якому сонце згасло, а на землю опустився дивний туман, що плодить монстрів і зводить людей з розуму. Всю іншу інформацію про те, що відбувається, як і в «душах», доведеться дізнаватися з уривків фраз від загадкових персонажів, з описів об’єктів і предметів.

Геймплей знову ж в дусі серії. Дослідження похмурих локацій, збереження у місцевих багать, що виглядають як кам’яні яйця, битви з монстрами і, звичайно ж, вбивства ефектних босів. Не можна не відзначити дизайн чудовиськ і в цілому дуже красиву графіку з нальотом вікторіанської естетики. На ультра-налаштуваннях Pascal’s Wager виглядає просто феноменально, недарма цю гру відразу після виходу на Android портували ще й на ПК.

№3 – Genshin Impact

Навіть серед кращих ігор на телефон з гарною графікою Genshin Impact варто виділити окремо. Хоча б за красу грандіозного відкритого світу, в якому знайшлося місце зеленим полях, сніжним горам, європейським замках і приголомшливим східним храмам. Але не менше красивими локацій вдалися мультяшні аніме-персонажі, за опрацюванням яких просто приємно спостерігати.

Для колекціонування персонажів до гри прикручена система «Гача», хочете конкретного героя або героїню – крутіть рулетку за спеціальні ресурси і сподівайтеся на удачу. Бойова система в action-adventure іграх зазвичай далеко не на першому місці, але тільки не в Genshin Impact. По ходу боїв тут потрібно перемикатися між чотирма героями відразу і комбінувати разом кілька різних стихій, щоб зачищати монстрів з максимальною ефективністю.

№2 – GRID Autosport

Більшість реалістичних ігор на Андроїд просто тьмяніють на тлі автосимулятора GRID Autosport. Цей проект дозволить вам побудувати кар’єру справжнього автогонщика, побувати за кермом однієї з сотні ліцензованих машин і промайнути по такій же кількості гоночних трас. Під колесами вашого залізного коня виявляться вулиці міста, стадіони для заїздів «Формули-1», майданчики для дріфту і багато іншого.

Розробники знайшли відмінний баланс між аркадою і повноцінним симулятором, так що в будь-якому заїзді ви відчуєте всю красу фізики керування автомобілем, але не настільки, щоб вона почала напружувати. А яка тут картинка. Тачки виглядають як на фотографіях, погодні ефекти як живі, а серед декорацій на трасах можна у всій красі розгледіти глядачів, операторів і персонал. Але найкрутіше відчуваються мультиплеєрні заїзди з живими суперниками – рекомендуємо спробувати.

№1 – Call of Duty: Mobile

Якщо хто і гідний головного призу в номінації краща графіка в іграх на Андроїд, так це CoD: Mobile. Знаменита серія шутерів завжди радує фанатів топовою картинкою, і мобільна версія не стала винятком. Вражаючі перестрілки в реалістичних декораціях з використанням десятків видів передової зброї мало кого залишать байдужим.

Абсолютно кожен гравець зможе знайти собі режим до душі. Класичні арени в форматі 5 на 5 – будь ласка. Відстріл зомбі з друзями на виживання? І таке знайдеться. А, може, хочете випробувати повноцінну королівську битву на 100 гравців? Легко! Нагородою за успішну гру стануть бали рейтингу, зброя, екіпірування, красиві скіни та інші плюшки, які б мотивували продовжувати і вдосконалюватися. З огляду на регулярні оновлення, в COD: Mobile можна грати роками, вона просто не може набриднути.

Це були кращі ігри з крутою графікою на Андроїд. Їх потягне не кожен смартфон, але власники досить потужних пристроїв обов’язково оцінять ці проекти з гідністю.