Українцям назвали спосіб прискорити Windows 10 лише одним налаштуванням
Не секрет, що існує так зване програмне обмеження роботи комп’ютера, тобто операційною системою. Розробники це роблять для того, щоби все коректно працювало і не було збоїв.
Нещодавно в Windows 10 була додана можливість активувати максимальну продуктивність. Спочатку цей режим був створений для потужних робочих станцій під керуванням Windows 10 Pro for Workstations, але цю опцію можна увімкнути і у звичайній версії Windows. Інструкція нижче підходить як для стаціонарних комп’ютерів, так і для ноутбуків.
Налаштування доступу користувачам Windows 10 починаючи з версії 1803. Подивитися версію ви зможете натиснувши Win + i , у вікні вибрати пункт «Про програму»:
Включаємо режим максимальної продуктивності
Тут нам потрібно трохи відчути себе хакером. Для цього клацаємо правою кнопкою по меню “Пуск” і вибираємо “Windows Power Shell (Адміністратор). З’явиться загадкове синє вікно, в яке ми вписуємо рядок і тиснемо Ентер:
powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
Система має відповісти ось так:
Після цього бажано перезавантажити комп’ютер. Далі йдемо в “Панель управління” ( Win + R вводимо ” control “) і вибираємо потрібну опцію:
Все Комп’ютер або ноутбук працюватиме на максимальній продуктивності.
Але є деякі нюанси:
- На надто слабкому залозі ви не помітите жодної різниці. Ця установка ніяк не вплине на швидкість читання/запису з накопичувача, не піднімає частоту процесора і не збільшує пам’ять. Налаштування працює виключно програмно, зменшуючи мікрозатримку роботи операційної системи;
- Якщо ви включите цю опцію на ноутбуці, то він буде швидше розряджатися, що в результаті згубно діє на акумулятор. Також не виключено, що пристрій грітиметься сильніше, ніж при звичайних налаштуваннях.
Якщо після активації налаштування ви помічаєте щось аномальне в поведінці ПК (зависає, гальмує), можна включити інший тип керування живленням. Це робиться також у розділі «Електроживлення» на панелі керування.
А щоб видалити можливість активації опції, потрібно ввести в той же Power Shell команду:
powercfg -restoredefaultschemes
Опція зникне з розділу “Електроживлення”.
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