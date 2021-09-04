Системні вимоги Far Cry 6 – для 4K тільки топова система

Компанія Ubisoft розкрила системні вимоги свого шутера Far Cry 6. Тим, хто звик грати на максимальних налаштуваннях графіки, потрібен вкрай потужний ПК. Якщо ж ви геймер, якому вистачає роздільної здатності 1080p, то вимоги вас навряд чи налякають.





Але почнемо з «страшного», а саме з 4K, викрученої на максимум візуалізації з включеним рейтрейсінгом. Тим, хто хоче побачити всю красу Far Cry 6, потрібен прискорювач рівня GeForce RTX 3080, 16 ГБ ОЗУ, близько 100 ГБ вільного місця на HDD / SSD і процесор рівня Intel Core i7-10700K.

Для 2K, і трасування променів потрібно комп’ютер з Intel Core i5-10600, 16 ГБ оперативної пам’яті, сотнею ГБ місця на накопичувачі і GeForce RTX 3070. Якщо рейтрейсінг не потрібен, то вистачить прискорювача на кшталт GeForce RTX 2070 Super. Вільного місця на HDD або SSD в цьому випадку досить 60 ГБ.

Для комфортної гри при FullHD + і без трасування променів вистачить ПК з Intel Core i7-7700, 16 ГБ оперативної пам’яті і графічного адаптера рівня GeForce GTX 1080.

Ну а щоб Far Cry 6 просто у Вас запустилася, конфігурація ПК або ноутбука повинна включати процесор Intel Core i5-4460, прискорювач GeForce GTX 960 і 8 ГБ оперативної пам’яті.