Google Chrome навчився показувати “важкі” сайти

У популярному браузері Google Chrome запрацювала нова функція, що попереджає користувачів про кількість використовуваної оперативної пам’яті (ОЗП) кожною вкладкою. Про це повідомляє портал 9To5Google.

Нововведення дає змогу контролювати споживання оперативної пам’яті кожною відкритою вкладкою в браузері, що має допомогти користувачам уникнути уповільнення комп’ютера і збоїв у роботі системи.

Функція називається Memory Usage (укр. – використовувана пам’ять). Вона оформлена у вигляді спливаючого вікна з інформацією про споживаний об’єм ОЗП, використовуваний вкладкою. Перевірити ці дані можна під час наведення курсору на кожну вкладку.

Завдяки Memory Usage користувач може визначити, які з відкритих сторінок найбільше споживають ресурси пристрою, і закрити їх, якщо вони не потрібні. Це звільнить ОЗП і підвищить загальну продуктивність комп’ютера.

Ця функція до цього була помічена в бета-версіях Google Chrome. Тепер вона стала доступна для всіх користувачів у стабільній версії Google Chrome 119, яка почала поширюватися в листопаді 2023 року.