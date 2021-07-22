У Windows 10 і новій Windows 11 знайшли серйозну “дирку” в безпеці: як захиститись

У Windows 10 і Windows 11 є вразливість, що відкриває хакерам можливість підвищувати свої права на комп’ютері аж до адміністраторських. У Microsoft поки немає патча, шо усуває її, але є інструкція по тимчасовому вирішенню проблеми. Якщо їй наслідувати, то користувач втратить всі раніше створені контрольні точок відновлення системи.





Небезпечна Windows 11

В операційній системі Windows 11, яку корпорація Microsoft анонсувала менше місяця назад, виявлена проблема з системою безпеки. В системі знайшовся пролом, що дозволяє підвищувати права користувача аж до адміністраторських і проводити різні маніпуляції з базою даних системного реєстру.

Як пише портал Bleeping Computer, «дірку» виявив фахівець в сфері інформаційної безпеки Йонас Ліккегаард (Jonas Lykkegaard). З його слів, вона присутня не тільки в новітній Windows 11, але і в популярній у всьому світі Windows 10. «Дірку» Ліккегаард назвав HiveNightmare і SeriousSAM (за аналогією з відомим 3D-шутером). Їй присвоєно ідентифікатор CVE-2021-36934.

Windows 11 навіть не встигла вийти, а вже почала обростати проблемами

Хакери, які знають про цю уразливість, отримують доступ не просто до бази даних реєстру Windows. В їх руки також потрапляють різні дані, включаючи параметри конфігурації ОС, хеші призначених для користувача паролів, різні налаштування додатків і т. д.

Як працює вразливість

Всі файли бази даних, доступ до яких можуть отримати хакери, зберігаються в каталозі Windows \ system32 \ config. Це п’ять системних файлів під назвою DEFAULT, SAM, SECURITY, SOFTWARE і SYSTEM. Наприклад, у файлі SAM (Security Account Manager), що представляє собою диспетчер облікових записів безпеки, зберігаються хешировані паролі всіх користувачів ПК.

Повідомлення Ліккегаарда про знайдений фейл

Йонас Ліккегаард зауважив, що навіть користувачі зі звичайним рівнем прав мають доступ до цих файлів. Це дозволяє хакерам отримувати від них потрібні дані, а також підвищувати свої права на комп’ютері жертви.

Для доступу до файлів потрібні їх тіньові копії

Спроба отримати доступ безпосередньо цих файлів призведе лише до появи на екрані вікна з відмовою у виконанні цієї операції. Windows постійно використовує ці файли під час роботи. Однак вона ж створює їх приховування (тіньові) копії, які і використовуються хакерами для отримання потрібної їм інформації. Доступ до таких копій ОС ніяк не обмежує.

Microsoft нічого не зробила за три роки

За даними Bleeping Computer, вразливість CVE-2021-36934 зовсім скоро відзначить своє триріччя. Вона з’явилася в складі Windows 10 ще восени 2018 року з виходом версії 1809.

З тих пір Microsoft справно переносила її в усі більш свіжі версії своєї настільної ОС. Пізніше «діра» перейшла «у спадок» і новій Windows 11, яка прийшла на зміну Windows 10 (її підтримка буде припинена в жовтні 2025 р.).

Поки невідомо, коли саме Microsoft дізналася про наявність у її ОС цієї уразливості. «Ми розслідуємо ситуацію і при необхідності вживемо відповідних заходів для захисту користувачів», – заявив виданню представник Microsoft.

На момент публікації матеріалу патч, що усуває її, не був доступний користувачам.

Microsoft пропонує поки лише тимчасове рішення щодо захисту від хакерів, які бажають проексплуатувати CVE-2021-36934. Корпорація рекомендує користувачам вручну обмежити доступ до каталогу Windows \ system32 \ config, щоб ніхто не міг отримати доступ до настільки важливих файлів.

Для виконання цієї дії потрібно запустити командний рядок або Windows PowerShell і виконати команду «icacls% windir% \ system32 \ config \ *. * / Inheritance: e» (без лапок).

Також користувачам необхідно самостійно видалити всі тіньові копії файлів, що зберігаються на комп’ютері. Microsoft рекомендує видалити ще і всі точки відновлення системи. Вони використовуються для «оживлення» ОС після збою.

Як видалити тіньові копії та точки відновлення у Windows 10

Зробити це можна через вкладку «Додатково» в меню «Очищення диска». Дістатися до нього можна шляхом кліка правої кнопки миші по системному розділу і вибравши пункт «Властивості».

Linux недалеко пішов

21 липня 2021 р CNews розповідав про дві вразливості в Linux, що теж відкривають хакерам найширший простір для дій. Одна «діра» знайшлася в ядрі Linux – вона ховалася в ньому протягом семи років. Другий баг протягом шести років перебуває в складі системного менеджера systemd.

Ці уразливості викликають крах системи і дозволяють запускати будь-який код. Під загрозою опинилися користувачі безлічі популярних дистрибутивів Linux, в особливості Debian, Fedora, Ubuntu і Red Hat.