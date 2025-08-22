Redmi Note 15 представлений офіційно: народний середнячок

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала лінійку Redmi Note 15, що складається з базової моделі, Note 15 Pro і Note 15 Pro+. У цьому матеріалі розглянемо базовий Note 15.

Молодша модель Redmi Note 15 отримала 6,77-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. Для зручності в екран вбудований сканер відбитків пальців.

Девайс працює на базі чіпсета Snapdragon 6 Gen 3 з 6/8/12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і накопичувачем стандарту UFS 2.2 об’ємом до 256 ГБ. Смартфон поставляється з HyperOS 2 на базі Android 15. На задній панелі розташована основна камера на 50 Мп з сенсором Light Fusion 400 і датчик глибини на 2 Мп, а роздільна здатність селфі-камери — 8 Мп.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5800 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 45 Вт і зворотної провідної зарядки на 18 Вт. Смартфон також пропонує захист від вологи IP66, стереодинаміки з Dolby Atmos, NFC, інфрачервоний датчик, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 і підтримку 5G.

Redmi Note 15 випускається в повночно-чорному, небесно-блакитному і зоряно-білому кольорах за ціною від 999 юанів ($140) за 6/128 ГБ.