На телевізорах Samsung запустять безкоштовний хмарний геймінг

Платформа хмарних ігор Phynd оголосила про партнерство з Samsung. Завдяки цьому її безкоштовний сервіс стане доступним на телевізорах Samsung Smart TV. Так, ігри запускатимуться прямо на телевізорі без приставки.

Керувати можна за допомогою пульта, смартфона або геймпада. Сервіс фінансується за рахунок реклами і пропонує бібліотеку ігор без передплати і прихованих платежів. Бета-версія стартує в США вже цього року, а світовий запуск очікується в 2026 році.

Поступова відмова від консолей на користь хмарних сервісів, як пишуть експерти, — новий світовий тренд. Phynd вважає, що ігри ще й можна робити безкоштовними, якщо за них платять рекламодавці.

Поки що список ігор не розкритий. Однак на Samsung Gaming Hub вже доступні такі проекти, як Starfield, Fortnite і Call of Duty. Але, за словами розробників, в каталозі будуть як інді-хіти, так і великі ААА-проекти.