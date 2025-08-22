Теория о вреде «перезаряда» телефона осталась в прошлом: новые правила зарядки спасут вашу батарею

Многие современные пользователи смартфонов помнят популярный совет – держать заряд батареи на уровне 20-80%. Вроде бы это единственный способ максимально сохранить ресурс батареи. Однако времена изменились и теперь пользователям доступны сверхсовременные контроллеры питания и супербыстрые зарядные устройства, существенно изменившие понятие о «правильной зарядке».

Все изменилось с точностью до наоборот

Ранее самыми вредными факторами, фактически «убивавшими» батарею, считались полная разрядка смартфона и его зарядка до 100%. В частности, не рекомендовалось оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Ведь это могло повлечь за собой перегрев и создавало дополнительную нагрузку на батарею.

Однако современные контролеры исключают эти риски, прекращая питание, как только процент заряда дойдет до 100%. А некоторые устройства даже реагируют на высокую температуру и как только батарея нагреется до 40-45 градусов, просто ставят зарядку на паузу, пока телефон не остынет. В частности, такая функция есть у большинства iPhone.

Как правильно заряжать современные смартфоны?

При зарядке устройств нового поколения следует соблюдать несколько важных советов, регламентирующих правила использования как обычных, так и «скоростных» зарядок. В частности:

Для основной ночной зарядки используйте так называемые «холодные» адаптеры низкой мощности – 20-30 Вт. Такие устройства заботятся о ресурсе батареи и не вызывают перегрева.

Для быстрой подзарядки устройства в течение дня выбирайте более мощные зарядные устройства от 100 Вт. Блоки такого типа вызывают скачок температуры, однако используя их в течение 10-15 мин для быстрого пополнения ресурса на 50-70%, вы сможете избежать этого отрицательного побочного эффекта.

Используя такие обновленные правила зарядки смартфона, можно сохранить ресурс батареи на более длительное время, избежав ее замены каждые 2-3 года. При этом ваш смартфон всегда будет заряжен, а вы будете оставаться на связи при любых условиях.