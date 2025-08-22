Експерти назвали місяць, коли купувати вживане авто найвигідніше

Літо — найгірший час для купівлі вживаного автомобіля. Згідно з дослідженням аналітичної компанії iSeeCars, яка вивчила понад 40 мільйонів угод 2023-2024 років, ймовірність знайти дійсно вигідну пропозицію в теплий сезон падає більш ніж на третину.

У червні шанси придбати автомобіль хоча б на 5% дешевше ринкової вартості скорочуються на 30,4% в порівнянні з річними показниками. Травень і липень теж не радують: зниження ймовірності вигідної покупки склало 27,8% і 22,5% відповідно. А свята і вихідні літнього періоду додатково загострюють проблему — хороші угоди зустрічаються як мінімум на третину рідше.

Причина проста: в теплу пору року автосалони фіксують приплив покупців. Люди частіше вирішуються на покупку, а весняні податкові повернення лише стимулюють активність на ринку. Попит зростає, і дилери не прагнуть знижувати ціни.

Взимку ситуація кардинально змінюється. Січень впевнено лідирує: кількість вигідних пропозицій виявляється на 41,1% вище середнього. Грудень і лютий також радують покупців — ймовірність натрапити на хорошу ціну перевищує річний показник більш ніж на 30%.

Особливо цікавий період новорічних свят. Напередодні та в перший день січня майже на 48% частіше зустрічаються автомобілі, вартість яких мінімум на 5% нижча за ринкову. Холодна погода і святкові турботи утримують покупців вдома, і дилери змушені пропонувати знижки, щоб пожвавити продажі.

Експерти iSeeCars підкреслюють: рекламні наклейки «Sale» далеко не завжди означають справжню знижку. Справжньою вигідною угодою можна вважати лише ту, де ціна мінімум на 5% нижча за об’єктивну ринкову вартість. Тому взимку важливо не тільки скористатися моментом, але й ретельно перевіряти кожну пропозицію.