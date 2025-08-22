В США до супермаркетів потрапили радіоактивні креветки

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) випустило попередження про заморожені креветки марки Great Value, що продаються в Walmart. Йдеться про партію, вироблену індонезійською PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods).

Важливо відзначити, що на полицях магазинів заражені креветки не виявлені. Однак з обережності FDA відкликало три партії з терміном придатності 15 березня 2027 року. Покупцям рекомендується негайно викинути такі продукти.

FDA також додала компанію BMS до списку імпортерів з підвищеним контролем і заборонила ввезення її продукції до усунення порушень.

BMS поки не прокоментувала ситуацію.