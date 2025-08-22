Колишня Nokia випустила смартфон для дітей, який блокує нюдси

Головна особливість пристрою — система HarmBlock+, яка на базі ШІ блокує оголений контент ще до того, як він потрапить в пам’ять телефону або з’явиться в додатках. Технологія вбудована прямо в ОС і працює у всіх програмах.

Батьки отримують повний набір інструментів контролю: можна обмежувати або схвалювати додатки, відстежувати геолокацію дитини в реальному часі, додавати контакти в білий список.

Апаратна частина у Fuse цілком «доросла». Смартфон оснащений 6,56-дюймовим HD+ дисплеєм з частотою 90 Гц, працює на Snapdragon 4 Gen 2 і доступний з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті і до 256 ГБ вбудованої.

Камери теж вражають: основна на 108 Мп, фронтальна — 50 Мп. Батарея ємністю 5000 мАг підтримує 33-ватну зарядку.

Fuse працює під управлінням Android 15, має захист IP54 і модульний дизайн з підтримкою аксесуарів.

У Великобританії смартфон продається у Vodafone за £33 на місяць, в майбутньому з’явиться і на інших ринках.