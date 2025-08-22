Google вперше назвала кількість енергії, що витрачається на роботу її ШІ

За розрахунками компанії, один текстовий запит в Gemini вимагає 0,24 Вт·год енергії, виділяє 0,03 г CO₂ і витрачає близько 0,26 мл води — приблизно п’ять крапель. Для порівняння, це еквівалентно дев’яти секундам роботи телевізора.

Google стверджує, що її методика є більш точною, ніж у інших гравців ринку: до розрахунку включено не тільки час роботи чіпів, але й енергоспоживання «резервних» систем, охолодження та дата-центрів в цілому.

Цікаво, що опубліковані цифри виявилися вищими за деякі публічні оцінки, але все ж нижчими, ніж побоювалися критики.

Компанія зазначає, що за останні 12 місяців енерговитрати на один запит знизилися в 33 рази, а вуглецевий слід — в 44 рази, хоча незалежної перевірки цих даних поки не було.

Google обіцяє далі підвищувати ефективність своїх центрів обробки та переходити на чисті джерела енергії.