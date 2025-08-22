AMD готує справді народний процесор Ryzen 5 9500F

У базі даних популярного бенчмарка Geekbench вже помічені результати тестування процесора Ryzen 5 9500F (Granite Ridge) з сокетом AM5.

Там зазначено, що це 6-ядерний 12-потоковий чіп з архітектурою Zen 5, частотою роботи в режимі бусту 5 ГГц і 32 МБ кешу L3. Вбудована графіка відсутня (про що говорить індекс F). Рівень TDP не вказано, але швидше за все мова йде про 65 Вт. Ryzen 5 9500F повинен стати своєрідною заміною Ryzen 5 7500F, процесором, який стане найбільш вдалим в поточному поколінні, якщо виходити з співвідношення ціни і продуктивності.

Офіційний анонс чіпа очікується в найближчому майбутньому. Ймовірно, разом з більш дорогим AMD Ryzen 7 9700F.