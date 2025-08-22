Теорія про шкідливість «перезаряду» телефона залишилась в минулому: нові правила зарядки врятують вашу батарею

Чимало сучасних користувачів смартфонів пам’ятають популярну пораду – тримати заряд батареї на рівні 20-80%. Начебто це єдиний спосіб максимально зберегти ресурс батареї. Однак часи змінилися і тепер користувачам доступні надсучасні контролери живлення та супершвидкі зарядні пристрої, які суттєво змінили поняття про «правильну зарядку».

Все змінилося з точністю до навпаки

Раніше найшкідливішими факторами, що фактично «вбивали» батарею, вважалися повна розрядка смартфона та його зарядка до 100%. Зокрема не рекомендувалося залишати телефон на зарядці на всю ніч. Адже це могло спричинити перегрів та створювало додаткове навантаження на батарею.

Однак сучасні контролери виключають ці ризики, припиняючи живлення, щойно відсоток заряду дійде до 100%. А деякі пристрої навіть реагують на високу температуру і щойно батарея нагріється до 40-45 градусів, просто ставлять зарядку на паузу, аж доки телефон не охолоне. Зокрема така фунція є у більшості iPhone.

Як правильно заряджати сучасні смартфони?

Під час зарядки пристроїв нового покоління варто дотримуватися кількох важливих порад, які регламентують правила використання як звичайних, так і «швидкісних» зарядок. Зокрема:

Для основної нічної зарядки використовуйте так звані «холодні» адаптери низької потужності – 20-30 Вт. Такі пристрої дбають про ресурс батареї та не викликають перегрівання.

Для швидкої підзарядки пристрою протягом дня обирайте більш потужні зарядні пристрої – від 100 Вт. Блоки такого типу викликають стрибок температури, однак використовуючи їх протягом 10-15 хв для швидкого поповнення ресурсу на 50-70%, ви зможете уникнути цього негативного побічного ефекту.

Користуючись такими оновленими правилами зарядки смартфона, можна зберегти ресурс батареї на більш тривалий час, уникнувши її заміни що 2-3 роки. При цьому ваш смартфон завжди буде зарядженим, а ви залишатиметесь на зв’язку будь де та за будь яких умов.