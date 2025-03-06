Google Пошук отримав AI Mode – АІ тепер сам аналізує і порівнює дані

Google представила AI Mode – експериментальну функцію в Google Пошуку, яка використовує модель Gemini 2.0 для глибокого аналізу та порівняння даних.

На відміну від стандартного AI Overviews, AI Mode виконує одночасні пошукові запити за різними джерелами, об’єднуючи результати в єдину розгорнуту відповідь.

Функція особливо корисна для складних питань, включно з порівняннями, аналізом даних, програмуванням і математикою. Користувачі також можуть ставити додаткові запитання, а ШІ уточнюватиме і доповнюватиме відповіді.

Google тестує поліпшення всередині AI Mode – додавання зображень, відео та форматування для більш наочних відповідей.

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Однак є у новинки і зворотний бік – новий режим може скоротити трафік сайтів, оскільки користувачі отримають розгорнуту інформацію без необхідності переходити за посиланнями. Щоб компенсувати це, Google експериментує з включенням прямих посилань у ШІ-відповіді.