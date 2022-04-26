Чому програми для ПК бажано завантажувати з магазину програм або офіційного сайту розробника?

Причина проста – тільки там ви отримаєте 100% безпроблемний софт. Багато творців «софт-сайтів» заробляють у тому, що модифікують програми та вставляють в інсталятор додаткове ПЗ для заробітку.





Трапляються ситуації, коли всередині невинної програми, яка була завантажена зі стороннього ресурсу, виявлявся вірус. З офіційного сайту або з магазину додатків, ризик завантажити собі вірус на ПК разом з потрібним програмним забезпеченням наближається до нуля.

Завантажуючи програми з офіційних джерел, ви мінімізуєте свої ризики. Звичайно, існують і хороші сайти з перевіреними програмами, але в нинішніх реаліях це виняток, ніж правило. У торрентах також може бути “кіт у мішку” – потрібно ретельно аналізувати відгуки до того, що завантажуєте.