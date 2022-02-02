Розкрито налаштування на Android смартфонах, які підвищують продуктивність

Почали помічати, що смартфон почав працювати повільніше? У такій ситуації зовсім не обов’язково думати про заміну телефону на новий. В ОС Android є налаштування, за допомогою яких можна підвищити продуктивність гаджета. Докладніше про них і йтиметься у цьому матеріалі.





Ігровий режим

Багато виробників останніми роками оснащують свої телефони спеціальним ігровим режимом. При його включенні вам не надходитимуть повідомлення під час ігрових сесій, а, що найголовніше, продуктивність пристрою значно підвищиться. Тому, якщо ви завантажили гру та виявили, що вона підгальмовує, перше, що треба зробити – увімкнути ігровий режим.

Налаштування апаратного прискорення відображення

Ще один спосіб, який допоможе трохи прискорити телефон. Спочатку треба включити режим розробника, а потім зайти в налаштування “Для розробника” і знайти там розділ “Апаратно-прискорене відображення”. У ньому буде налаштування, яке може називатися по-різному залежно від моделі телефону та версії ОС: Примусова обробка GPU, Обробка графічним процесором або Прискорення роботи GPU. Вмикаємо його.

У цьому розділі є пункт під назвою “Відключення апаратного накладання”. Його також варто включити. Після цього при відображенні зображення на екрані будуть використовуватися ресурси не тільки процесора, але і графічного прискорювача.

Анімації

Прискорити роботу смартфона можна за допомогою змінення параметрів анімації. Звичайно, це більше візуальна зміна і якщо ваш телефон зависає, метод не допоможе, але у всіх інших випадках він працює.

Справа в тому, що за умовчанням при відкритті додатків, перемиканні між ними та робочими столами програються анімації зі стандартною швидкістю 1х. Її можна знизити вдвічі чи зовсім відключити. Так, візуально здаватиметься, що все відкривається швидше, плюс пристрій не витрачатиме ресурси на програвання анімації і теоретично це може поліпшити продуктивність.

Вимкнути анімацію можна в пункті меню для розробників під назвою “Відмалювання”. Там містяться три опції “Анімація вікон”, “Анімація переходів” та “Тривалість анімації”.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿