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Стало відомо, які області України вже на волосину від “червоної” зони

02.02.2022
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Коронавірус

В Україні через загрозливу епідситуацію до “червоної” зони можуть потрапити ще шість регіонів. Про це повідомляє Укрінформ.


За словами Ігоря Кузіна, головного державного санітарного лікаря, на “червоний” рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Сумська, Волинська, Закарпатська, Донецька, Житомирська, Одеська області.

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Також він зазначив, що пік захворюваності очікується в середині лютого, і що штам Омікрон витіснить штам Дельта. 

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02.02.2022
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